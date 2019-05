Waterschap test noodwaterkering Zaltbommel

De aluminium nood-kademuur beschermt de vesting Zaltbommel en de Bommelerwaard tegen hoogwater vanuit de Waal. 'De noodkering houdt dan vooral golfslag door boten en wind tegen', vertelt woordvoerder Lotte Kaatee van Waterschap Rivierenland.

Bittere noodzaak

Op gezette tijden oefenen is noodzakelijk. ‘Better safe than sorry', zegt Kaatee. 'Je wilt weten of alles werkt en of het materiaal nog deugt, zodat je het kan inzetten als het echt nodig is. Ook willen we bij de oefening kijken hoe snel het gaat'. Het kan overigens nog wel even duren voordat de noodkering echt nodig is. Katee: 'Met de huidige lage waterstand zou het peil in de Waal maar liefst zeven meter moeten stijgen, voordat we de waterkering inzetten.'

De aluminium waterkeringdelen verhogen de bestaande kademuur. 'Die zou anders standaard 50 centimeter hoger zijn'. De keuze viel destijds op een flexibele kering om het uitzicht van inwoners op de rivier te behouden.

Tijdens de test blijft de Waalkade bereikbaar, maar mogelijk met een beetje verkeershinder. De gemeente Zaltbommel zet sommige delen af.