Wegwezen of dwangsom; brief voor eigenaren vakantiehuisjes Groene Heuvels

De gemeente Beuningen heeft maandag brieven gestuurd naar de eigenaren van meer dan 140 vakantiehuisjes van vakantiepark de Groene Heuvels. De boodschap in die brief luidt: wegwezen of een dwangsom aan je broek.

door Rob Haverkamp

Het is een volgende stap die de gemeente neemt om de bezem door het vakantiepark te halen. Veel huisjes zijn in gebruik op een manier die niet mag volgens het daar geldende bestemmingsplan. Bij controles in februari en april bleek dat meer dan 100 van de 205 recreatiewoningen werden gebruikt door arbeidsmigranten. Ook bleek dat ongeveer 40 huisjes permanent worden bewoond.

Mag niet

De gemeente Beuningen zegt 'een vitaal recreatiepark binnen haar gemeentegrenzen' te willen. Dat park moet dan gebruikt worden waar het voor bedoeld is: recreatie. Permanente bewoning van de vakantiehuisjes is niet toegestaan. De gemeente heeft de huiseigenaren, gebruikers van de woningen en de exploitant van het park daar meerdere keren op gewezen. In de brief die maandag is verstuurd staat dat de betrokkenen zes maanden de tijd krijgt om alternatieve woonruimte te vinden of om de verhuur aan arbeidsmigranten te stoppen.

Blijven wonen geen optie

Wie zich na deze periode nog steeds niet aan de regels houdt, krijgt van de gemeente een dwangsom opgelegd. Huisjeseigenaren kunnen bezwaar maken als ze denken dat ze niet in strijd met het bestemmingsplan handelen. 'Blijven wonen op de Groene Heuvels is geen optie', zegt burgemeester Daphne Bergman.

Er wordt samen met de terreineigenaar gekeken naar manieren om van de Groene Heuvels weer een gezond vakantiepark te maken. Dat is iets van de lange termijn. In het najaar starten gesprekken met de gemeenteraad over de toekomst van het vakantiepark in Ewijk.

