Provincie tikt Nijmegen weer op de vingers over begroting

De provincie Gelderland tikt de gemeente Nijmegen op de vingers vanwege de begroting. Er is dit jaar een tekort van 4,5 miljoen euro in die begroting. Het is niet voor de eerste keer dat Nijmegen kritiek krijgt vanuit het provinciehuis in Arnhem.

door Sven Strijbosch en Gerwin Peelen

Het oordeel van de provincie - vermeld in deze brief - staat haaks op de mening van de gemeente. Nijmegen presenteerde een begroting met overschot, maar volgens de provincie is dat onterecht. Nijmegen zou onvoldoende rekening houden met voorgenomen bezuinigingen. De begroting voor 2019 is onderdeel van de meerjarenbegroting, de overige drie jaar is de begroting wel sluitend.

'Knutselwerkje'

De oppositie ageerde eind vorig jaar al tegen de begroting. Zij noemden het een knutselwerkje. 'Dit is niet de eerste keer dat we een minder goede beoordeling krijgen', reageert VVD-fractievoorzitter Inge van Dijk op de brief van de provincie. 'Door een boekhoudkundig trucje hoeft onze spaarpot minder vol te zijn. We schatten in wanneer een risico zich voordoet en pas op dat moment zorgen we dat het geld er is. Er hoeft dan maar iets te gebeuren en we hebben een probleem.' Ook CDA'er Mark Buck noemde de begroting eerder al 'te risicovol'. Alle oppositiepartijen stemden dan ook niet met de begroting in.

Dure grond: 363 miljoen euro

De gemeente Nijmegen laat weten dat het allemaal wel meevalt. 'Uiteraard nemen we de punten van de provincie serieus, maar we hebben de laagste vorm van toezicht vanuit de provincie en onze meerjarenbegroting is op orde', aldus een gemeentevoorlichter.

Ook noemt de provincie de vele grond van Nijmegen nog. Dat heeft een boekwaarde van in totaal 363 miljoen euro. 'Op langere termijn blijven de ontwikkelingen moeilijk in te schatten.'

Zie ook: 'Risicovolle begroting' nipt door gemeenteraad