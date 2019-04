Wolvendebat in Ermelo: 'Mensen zitten met veel vragen'

Wat te doen met komst van de wolf? Die vraag staat volgende week in Ermelo centraal tijdens een debat over de wolf. Aanleiding is de onrust die veel bewoners in en rondom Ermelo, Putten en Harderwijk ervaren, zegt de organisatie.

Mede-organisator Jack van Zundert, programmacoördinator van de Bibliotheek Noordwest Veluwe, woont zelf in Garderen en merkt dat mensen zich zorgen maken. 'Je hoort het in gesprekken, hier op straat. Mensen hebben veel vragen. Kunnen we straks nog veilig op de hei lopen? Ik laat zelf mijn hond uit in het bos tegenover mijn huis. Kan dat nog wel straks?'

Over de invloed van de wolf in Gelderland gaan onder andere hoofd bedrijfsvoering Jakob Leidekker van Nationaal Park Hoge Veluwe, boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer en gedeputeerde Peter Drenth gaan met elkaar in discussie.

'Met handen in het haar'

Ook schaaphouder Bart Kemp uit Ede van platform Nowolves is een van de sprekers: 'Met name door de berichten uit het buitenland maken wij ons zorgen. In Duitsland en Frankrijk loopt het nu de spuigaten uit qua aantallen.' Veel boeren in Gelderland zitten met de handen in het haar, zegt hij. 'Binnen vijf jaar gaan de wolven een grote invloed hebben op hoe wij dieren moeten houden. Het is niet zo dat elke wolf gevaarlijk is, dat heeft met heel veel factoren te maken. Maar hoeveel wolven zijn bijvoorbeeld wenselijk, dat is nog niet eens vastgesteld.'

In februari werd bekend dat naast een wolf ook een wolvin op de Veluwe leeft. De kans op het ontstaan van een roedel neemt daardoor toe. Vorige maand werd het leefgebied van de twee wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vastgesteld door de provincie Gelderland.

Het debat is onderdeel van een reeks politieke cafés die Van Zundert vanuit de Bibliotheek Noordwest Veluwe organiseert in samenwerking met Museum het Pakhuis.

Zie ook: