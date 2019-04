Arnhems zorgtekort loopt verder op: 18,7 miljoen euro

Het verwachte tekort op zorg in Arnhem is voor dit jaar inmiddels opgelopen tot 18,7 miljoen euro. Dit blijkt uit de bijstelling van de begroting die het college afgelopen week bekendmaakte. Wethouder van Financiën Ronald Paping wil niet op de tekorten reageren, maar belooft voor 1 juni met oplossingen te komen.

door Huibert Veth

Ook vorig jaar liepen de tekorten steeds verder op, destijds tot 12,3 miljoen. Dit jaar verwacht het stadsbestuur inmiddels 18,7 miljoen bij te moeten leggen voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg, waarvan 13,5 miljoen structureel. Daar bovenop dreigt de gemeente miljoenen aan inkomsten mis te lopen omdat het Rijk het geld anders wil verdelen.

'Minister moet aanvullen'

Fractievoorzitter Guus van der Laak van Arnhem Centraal vindt het zorgelijk dat gemelde tekort nog niet het definitieve bedrag is. 'De bezuinigingen van de overheid brengt Arnhem in de financiële problemen. We moeten de minister bewegen de tekorten aan te vullen.'

Dat de kosten binnen de zorg stijgen is al langer bekend, zegt fractievoorzitter Gerrie Elfrink (SP). 'Dat er nu toch problemen zijn, komt door het coalitieakkoord. Daarin is geen rekening gehouden met stijgende kosten in de zorg en werd gedaan alsof er veel geld over was. Kwetsbare ouderen en kinderen in nood mogen daar niet de dupe van worden.'

'Achter coalitieakkoord maar voor kwaliteit zorg'

Coalitiepartners Mark Coenders (GroenLinks) en Eric Greving (PvdA) laten weten geschrokken te zijn van de tekorten en naar het totaalplaatje te willen kijken. Greving zegt achter het coalitieakkoord te staan maar ook voor de kwaliteit van de zorg. Volgens fractievoorzitter Daniël Becker (ChristenUnie) zullen er politieke keuzes gemaakt moeten worden. 'Voor mij staan solidariteit, zorg voor de zwakkeren en kwaliteit van zorg voorop.'

