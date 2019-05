Welk bedrijf geeft scholieren werkervaring?

Scholengemeenschap Guido de Bres in Arnhem is vorig jaar als eerste school van Nederland gestart met het project Maatschappelijke Diensttijd. Scholieren krijgen de gelegenheid onder schooltijd werkervaring op te doen. Organisaties in de zorg, horeca en dienstverlening hebben hun deuren al opengezet. Leerlingen ervaren het als positief om het werkveld te ervaren. Het helpt ze ook in de studiekeuze na het examen. Voor iedere deelnemende leerling wordt een passende plek gezocht. Het wekelijkse aantal uren wordt in overleg besproken.

Wilt u jongeren ook de kans geven in uw bedrijf mee te doen? Of werkt u zelf in een organisatie die hiervoor openstaat? Sluit dan aan bij het project Maatschappelijke diensttijd. Reageren kan hieronder!