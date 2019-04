Verzakte woningen Zevenaar opgeknapt

De schok afgelopen zomer was groot. Tientallen huiseigenaren in Zevenaar ontdekten toen scheuren in hun woning door de droogte. Inmiddels werken overal bouwbedrijfjes in de Zevenaarse straten om die verzakte woningen weer op te knappen. De gemeente Zevenaar praat in mei over een eventuele tegemoetkoming richting de gedupeerden.

Door Melanie Lokate

De één laat alleen scheuren vullen, de ander pakt het grondiger aan. 'We hopen dat na vandaag de muur niet meer verzakt', zegt Hans Tiecken. Zijn familie is één van de ruim honderd families van wie een woning verzakte in Zevenaar.

'Gelukkig hebben we nog wat spaarcentjes'

Terwijl twee bouwvakkers gaten graven, laat Tiecken de scheuren in de schuur zien. 'Vorig jaar zomer ontdekten we grote scheuren in de garage. En als we naar binnen lopen en het vloerkleed optillen dan zie je hier ook een enorme scheur'. Ook in een ruimte waar de wasmachine staat zijn verschillende scheuren te zien.

'We weten ook niet wat voor een zomer we weer gaan krijgen. Stel het wordt opnieuw een droge zomer, wat gaat er dan gebeuren?' vraagt Hans zich af. 'We hebben gelukkig nog wat spaarcentjes en dus kunnen we nu dit bedrijf laten komen'. Het herstellen van de fundering kost de familie ongeveer 10.000 euro.

Paal met de schroef ondersteunt de muur

'Wij hebben hier bij deze woning eerst al uitgebreid onderzoek gedaan', zegt Ferry Nieuwboer van Duurzaam Funderingsherstel. 'We graven gaten waarin we speciale palen plaatsen met een schroef aan het uiteinde. Die schroef boort zich in de bodem en uiteindelijk zorgt die ervoor dat de fundering hierdoor gestabiliseerd wordt'.

'Je huis is je kapitaal en dat moet je netjes onderhouden'

Even verderop wordt Jeanette van Muijden haar woning ook binnenkort aangepakt met een nieuwe fundering. 'Eindelijk', zegt ze. 'Een jaar geleden kraakte het hier. We kwamen er pas later achter dat de fundering aan het zakken was'. In de bijkeuken zit een grote barst in de vloer. Jeanette kan inmiddels een puzzel leggen met de stukjes.

Hoewel ook de kosten voor Jeanette enorm zijn wil ze per se dat de problemen opgelost worden. 'Je stenen, je huis, dat is toch je kapitaal en dat moet je netjes onderhouden. Maar ik vind het wel heel ernstig dat ik hier een heel jaarsalaris in moet stoppen', zegt Van Muijden.

Niet voor iedereen weggelegd

En dat kan Jaap Terpstra beamen. 'Dit kan echt niet iedereen betalen', zegt hij. Jaap Terpstra is van het comité Zakkende Woningen Inklinkende Klei 2.0 (ZWIK 2.0). 'We hebben mensen die een verzakt huis hebben en van een AOW rond moeten komen. Daar moeten echt oplossingen voor komen'.

De gemeente Zevenaar praat in mei over een eventuele tegemoetkoming richting de gedupeerden. 'Het laat allemaal iets langer op zich wachten omdat we eerst met ZWIK om de tafel willen als gemeente, voordat het de besluitvorming in gaat', laat een woordvoerder weten.