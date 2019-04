Volleyballers Orion trekken stand in titelstrijd weer gelijk

De volleyballers van Orion hebben de stand in de strijd om de landstitel weer gelijkgetrokken. In eigen huis werd Lycurgus met 3-2 verslagen.

In Groningen eindigde de eerste wedstrijd eerder in 3-1 voor Lycurgus. Het is een best-of-five. Na drie sets keek Orion tegen zondag een 2-1 achterstand aan, maar in de vierde set knokte de Doetinchemmers zich terug, om in de beslissende vijfde set de wedstrijd naar zich toe te trekken.

Het is de vijfde keer in acht jaar dat Orion en Lycurgus elkaar treffen in de finale om de landstitel. Woensdag is de volgende wedstrijd.