Nostalgie op vier wielen mag wat kosten

Het was een heerlijke zondag om te toeren voor de tientallen leden van de Historische Automobiel Club Cuylenborg in Culemborg. Onder de oltimers prijzige Amerikanen uit de jaren 40, maar ook Opels uit de jaren 50.

Een trotse bezitter van een 6-cilinder Plymouth uit 1941 parkeert zijn auto voorzichtig bij het verzamelpunt. 'De auto is getaxeerd op 38.000 euro en dat wordt ieder jaar meer', maar dan moet je de oldtimer natuurlijk wel goed onderhouden. Desondanks wordt de Plymouth niet angstvallig in de garage binnen gehouden. 'Er zitten ruitenwissertjes op en ik zit droog.' Het kost wel wat. 'Hij rijdt 1 op 7.'

'...dan wordt je daar een beetje verliefd op...'

'Vroeger op de boerderij had mijn vader zo'n auto', vertelt de eigenaar van een Opel uit jaren vijftig. 'Als kind was dat de eerste auto waar ik in mocht. En die is altijd op mijn netvlies blijven staan en uiteindelijk heb ik zo iets gekocht.' Ook rijdt er een Morgan rond, die de bezitter zag toen hij 16 was. 'En dan wordt je daar een beetje verliefd op. Ik wil geen andere auto meer.'

'Het is industrieel erfgoed. Daar moeten we ontzettend zuinig op zijn.'

Maar mogen oldtimers straks nog wel de weg op? De wagen van de toekomst wordt steeds meer elektrisch. 'Ik denk het wel', zegt Theo Jägers van de Historische Automobiel Club Cuylenborg. 'Gezien het aantal lage kilometers die de oldtimers per jaar rijden. En het is industrieel erfgoed. Daar moeten we ontzettend zuinig op zijn. Dat moeten we behouden voor het nageslacht.'