Deze aaltjes gaan 's nachts de eikenprocessierups te lijf

De Nationale Bomenbank is in de omgeving van Lunteren en Ederveen dag en nacht bezig om de rupsen in eikenbomen aan te pakken. Dat gebeurt door overdag bacteriën en 's nachts aaltjes - microscopisch kleine wormpjes - in eikenbomen te spuiten.

Kleine rupsjes

'Op dit moment zijn de rupsen nog erg klein en zijn ze volop van het blad aan het eten', vertelt Twan Verhoeven van De Nationale Bomenbank. De bacterie zorgt ervoor dat de eikenprocessierups geen honger meer krijgt omdat er door de bacterie een kristal wordt gevormd in het lichaam van de rups. Uiteindelijk gaat de rups dan dood van de honger. 'Voor andere dieren of mensen is de bacterie niet gevaarlijk', stelt Verhoeven. Overigens worden niet alle rupsen uitgeroeid, het bedrijf heeft hierover overleg met de Vlinderstichting. Sommige eiken worden niet bespoten.

's Nachts wordt er gewerkt met bodem-aaltjes, microscopisch kleine wormpjes. Dat kan alléén in de nacht omdat de aaltjes niet tegen uv-licht kunnen. 'De aaltjes dringen vervolgens in de eikenprocessierups en zo gaat de rups dood', aldus Verhoeven.

700.000 brandharen per rups

Halverwege mei, als de rupsen hun brandharen krijgen, is de enige oplossing om ze op te zuigen. Elke rups telt dan ongeveer 700.000 microscopisch kleine brandharen die gaan irriteren bij rechtstreeks contact of als ze door de wind worden meegevoerd.

De gemeente Ede geeft De Nationale Bomenbank opdracht omdat de eikenprocessierups een plaag kan vormen . Verhoeven vertelt dat niet alleen mensen maar ook koeien last kunnen krijgen van jeuk, longklachten of dikke ogen. Hij verwacht met zijn team nog 5 weken bezig te zijn met de bestrijding in de gemeente.

