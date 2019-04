Winnende Van Vleuten kan het eigenlijk niet bevatten

`Waar ik nooit in het voorjaar goed was, breek ik nu mijn knie en zet ik een rij neer van twee overwinningen en drie tweede plaatsen. Ik kan het eigenlijk nog niet bevatten. Ik had voor het laatst in 2011 een voorjaarsklassieker gewonnen.'

De Wageningse koos voor een vroege aanval op La Redoute. 'Ik stond al met vertrouwen aan de start en mijn team heeft het peloton flink afgemat. Ik hoefde geen trap teveel te doen en ging in de aanval op de Redoute voordat het echt steil werd. Het werd opeens heel stil om me heen en mensen gingen heel hard klappen. En toen keek ik om en zat ik al alleen. De Roche aux Faucons kwam nog en die is ook zwaar, maar toen ik daar alleen boven kwam, was het nog dertien kilometer. De laatste kilometers was het echt genieten.'

'De voorjaarscampagne zit erop. Ik ga komende week naar de Ronde van Yorkshire, ook omdat daar het WK-parcours ook is. Maar ik ga nu eerst een paar dagen even nagenieten', glundert Van Vleuten.