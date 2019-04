Werklozen groeven met de hand het grootste buitenbad van Nederland

Het zwembadcomplex in Apeldoorn opende zondag om 10.00 uur de deuren.

Locatiebeheerder Patrick Versteeg was blij met de opkomst van enkele tientallen zwemliefhebbers die vandaag de eerste duik in het buitenbad kwamen wagen: 'De banenzwemmers zijn gekomen en er is toch wel veel jeugd, dus dat is wel leuk. Het water is aangenaam 20 graden ongeveer.'

Het zwembad is flink op de schop gegaan. In het wedstrijdbad ligt een nieuwe betonvloer en heeft een nieuwe coatinglaag en daarmee weer helemaal klaar voor de toekomst. Ook het horecapand is verbouwd.

Werkverschaffing voor vele werklozen

Het Boschbad, in de volksmond ook wel het Kristalbad genoemd, bestaat dit jaar 85 jaar. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd het Boschbad uitgegraven in het kader van de werkverschaffing.

Die was bedoeld om in de crisisjaren de vele werklozen in Nederland een 'nuttige tijdsbesteding' te geven. In 1934 werd het bad geopend door de toenmalige burgemeester van Apeldoorn, Willem Roosmale Nepveu.

De huidige beheerder is nog altijd onder de indruk van de rijke historie van het bad: 'De baden zijn hier allemaal met de hand gegraven. Het is heel indrukwekkend, ook als je oude foto's ziet hoe ze hier gewerkt hebben dat is echt een mooi gezicht.'

Moeilijke tijd

Het Boschbad heeft ook moeilijke jaren gekend. Eind jaren tachtig werd het bad twee keer bijna gesloten, maar in de jaren erna werd het zwembad gerenoveerd en kwam er een glijbaan. Die werd in 2010 vervangen en twee jaar later kwam er een tweede bij.

Onder de vroegere naam Kristalbad was het bad in de jaren zeventig en tachtig in miniatuur te bewonderen in Madurodam. Daar kwam een einde aan, omdat, volgens beheerder Versteeg, het onderhoud van het mini-Kristalbad te duur werd.

