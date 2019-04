Eigenaresse puzzelstukje gezocht in Wageningen

'Die mevrouw vroeg nog met nadruk of de puzzel wel compleet was', vertelt Boykes vader, die zondag een oproep via Twitter deed. 'Ze kocht hem namelijk voor haar zoontje die thuis zat. We willen niet dat dat kindje straks verdrietig is', zegt Niels van Ommen.

Eén euro

'De puzzel kostte 1 euro, maar was zeker weten compleet. Boyke had hem pas geleden nog gelegd. Waarschijnlijk is er een stukje uit gevallen toen eerder zaterdagochtend een mevrouw in de doos wilde kijken. We waren vrij snel uitverkocht en vonden het stukje bij het opruimen rond één uur.'

De puzzel in kwestie is een puzzel met plaatjes van de animatieserie 'Cars'. De moeder die hem kocht was naar schatting 30 tot 35 jaar oud, denkt Van Ommen.

De rechtmatige eigenaar kan zich melden bij de redactie van Omroep Gelderland via omroep@gld.nl of de WhatsApp onder dit bericht.

Het bewuste puzzelstukje. Foto: Niels van Ommen