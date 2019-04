Urenlang 'geboenk' tijdens Koningsdag in Arnhem: 'Mijn kinderen werden huilend wakker'

door Henri van Veen

Vrijdagavond tijdens Koningsnacht was het feest in het centrum van Arnhem ook tot in de verre omtrek te horen. Maar dat leidde amper tot klachten.

'De vloer trilt mee'

Over zaterdagavond waren de klachten op sociale media daarentegen talrijk. 'In Klarendal trilt de vloer mee. M'n kindjes worden huilend wakker. Dit kan niet de bedoeling zijn. Er is geen ontkomen aan de bassen en gedreun. Volgend jaar hier echt iets aan doen', twitterde Sjoerd Gal uit de wijk in Arnhem-Noord.

Daags na Koningsdag is de rust in huize Gal teruggekeerd, zegt hij. 'Maar ik zit zelf in de muziek en ben rockmuzikant. Wat we vrijdag- en zaterdagavond hoorden en voelden, was veel te hard.'

Mijn man is er letterlijk misselijk van geworden Jessie Baron uit Arnhemse wijk Klarendal

Gal heeft een dochtertje van 2 en een zoontje van 6. 'Ze werden vrijdagavond huilend wakker. Gehuild hebben ze zaterdagavond niet, maar ze zijn de hele avond onrustig geweest.'

Buurtbewoner Jessie Baron deed zaterdagavond haar beklag op Twitter. 'Het was veel erger dan anders. Mijn man is er letterlijk misselijk van geworden.'

Klacht indienen

'Overdag was het nog zo gezellig', zegt Baron. 'Ik ben een stadsmeisje. Overdag gaan de ramen en deuren open. Maar dit kon echt niet.' Ze dient deze zondag nog een klacht in bij de gemeente. 'Wat ik ook betreur, is dat je geen reactie krijgt van de gemeente en de politie als je contact met ze zoekt op Twitter.'

Het was ongetwijfeld ludiek bedoeld, maar op de website van Koningsdag werd het publiek 'gewaarschuwd' voor een van de evenementen, Xxlerator onder de John Frostbrug. 'De iconische Arnhemse brug is tijdens Koningsdag Arnhem al jaren het toneel van het hardstyle event Beat the Bridge. Dit jaar neemt XXlerator het stokje over. Zij zorgen voor een GRATIS show met een snoeihard programma van de beste hardstyle DJ’s.'

'Stop toegeven aan eisen van de jeugd'

Bij Omroep Gelderland kwamen na het evenement ook klachten binnen. Een inwoonster van Velp schrijft: 'Zo vaak lees ik krantenstukjes over gehoorschade, maar kennelijk kan het niet hard genoeg? Vooral dat gedreun is echt verschrikkelijk. Dichte ramen, dubbele beglazing en zelf radio en televisie aanzetten: niets hielp. Het maar toegeven aan eisen en verlangens van de jeugd zou ergens gestopt moeten worden. Een feest op z'n tijd is één ding, maar dit ging echt veel te ver en daar zitten nabijgelegen gemeenten niet op te wachten!'

'Ik vraag mij af wie hier nou toestemming voor geeft. Woon hier al 25 jaar maar maakte dit nog nooit eerder mee. Ik gun iedereen zijn feestje meer dit was volkomen idioot', reageert een bewoner van de Bernhardlaan in Arnhem.

Een Klarendalse meldt: 'Je kon ook niet naar bed. Wij zijn ook jong geweest, maar dit is te erg.'

Een echtpaar uit Presikhaaf, waarmee verslaggever Jeroen Mäkel spreekt, dacht aanvankelijk dat er een feestje in hun eigen straat aan de gang was. 'Als het volgend jaar weer zo moet, dan willen we graag een hotelkamer op kosten van de gemeente. En graag heel ver weg.'

De mensen moeten niet zo klagen. Het komt ongeveer 4 keer voor in het jaar Reactie via email

Tegengeluiden zijn er ook. Pieter reageert: 'De mensen moeten niet zo klagen. Het komt ongeveer 4 keer voor in het jaar. Waar heb je het over.' En Eva zegt: 'Wat een gezeur over twee dagen geluid doordat de wind deze kant op staat.' En deze komt van Ben: 'Natuurlijk geeft een feestdag zoals gisteren veel lawaai, maar laten we het vooral niet overdrijven. Eén keer per jaar Koningsdag, een feest dat je bijna nergens in de wereld tegenkomt, en een paar terpetijnzeikers die lopen te klagen.'

Woordvoerder van Koningsdag Arnhem René Blom betreurt de gang van zaken. 'Ik ben er zelf geweest en het viel mij op dat er meer klachten waren dan edities hiervoor', zegt Blom tegen Omroep Gelderland. Ook las hij opmerkingen en klachten op sociale media. 'We nemen dit mee in de evaluatie. Het kan niet zo zijn dat een feestelijke dag leidt tot klachten en dat mensen trillend in bed liggen. En die klachten nemen we serieus. Waar het fout ging? Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Het kan de wind zijn geweest, de opstelling van de podia, het volume. Dat moeten we onderzoeken.'