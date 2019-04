Halsoverkop terug uit Sri Lanka: 'Vreselijk wat zo'n schitterend land overkomt'

door Elmer van Hest

Vlak voor Pasen vertrok het gezin voor een welverdiende vakantie naar Sri Lanka, een land met overweldigende natuur en een bevolking die 'gastvrij' in hoofdletters schrijft. 'We kwamen aan in Negombo, en vanwege Pasen was er net een schitterende optocht van katholieke inwoners, met prachtig uitgedoste meisjes', zegt Van den Oever (48), eigenaar van een communicatiebureau in Ede. 'Zelf gingen we varen in een lagune, en toen hoorde onze gids van de aanslagen.'

De terroristische aanvallen op diverse plekken in Sri Lanka kostten 250 mensen het leven, onder wie ook toeristen. Een van de doelwitten was een katholieke kerk in Negombo. 'We hebben zelf niets gehoord of gezien van de aanslagen, maar toen we eenmaal terug waren in onze guesthouse, zagen we op televisie wel hoe ernstig het was. We kregen te horen dat we binnen moesten blijven. Dat was een angstig moment, al waren we blij dat we niet in een groot toeristenhotel logeerden. Daar waren namelijk ook aanslagen.'

Verdrietig en onzeker

In de dagen erna zagen Helen, haar man Jaap en zoons Job en Ate het land veranderen. 'Voor de aanslagen was het een enorme bedrijvigheid op straat, met veel tuktuks en overal mensen, zoals je Azië kent. Maar ineens was het stil. Bedrijven en restaurants bleven dicht, en op elke hoek zagen we politie en gewapende militairen. Het verschil was enorm. De Sri Lankanen waren echt verdrietig en ineens onzeker over de toekomst van hun land. En ze zijn zo super aardig.'

Repatriëring naar Nederland

Na contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de verzekeraar reisde het gezin ondanks de bedrukte stemming nog wel naar Kandy en Ella, een toeristische stad middenin in de groene jungle. Van den Oever: 'Het onbevangen vakantiegevoel was wel weg, maar in Ella kregen we er nog wel íets van mee. Maar toen kreeg ik een sms vanuit Nederland met de mededeling dat er toch een repatriëring werd opgestart en dat er voor ons een vlucht was geregeld.'

Daarom ging de reis niet verder door Sri Lanka, maar wel meteen richting vliegveld. 'Onze gids werd emotioneel toen hij hoorde dat we terug zouden vliegen. Op dat moment besef je hoe goed wij het in Nederland hebben en dat je in veiligheid wordt gebracht als dat nodig is.'

Na een intensieve reis met tussenstops op de Malediven en in Dubai, landde het gezin zaterdagavond in Düsseldorf. Vandaar uit ging het laatste stukje per auto terug naar Ede. Van den Oever: 'We zijn nu weer veilig, maar we denken echt nog aan de mensen daar. Het is er zo mooi. Ze hebben niet veel en toerisme is heel belangrijk voor ze. Het is maar de vraag of dat snel weer goed komt. Het is echt vreselijk wat zo'n schitterend land overkomt.'