Meerdere autobranden op vroege Koningsdag

De auto die in Zwartebroek uitbrandde. Foto: Persbureau Heitink.

Deze auto stond aan de Zoowijkseweg in Culemborg. Foto: Persbureau Heitink

Ook In Dodewaard brandde een auto uit. Foto: Persbureau Heitink

Van Koningsnacht op Koningsdag is de brandweer uitgerukt voor autobranden in Zwartebroek, Culemborg en Dodewaard. De auto's in Zwartebroek en Dodewaard zijn aangestoken en die in Culemborg gestolen, melden videocorrespondenten.

In Culemborg stond de auto aan de Zoowijkseweg. De brandweer vond de auto rond 5.00 uur verlaten op een klein landweggetje zonder emand in de buurt. De politie ontdekte al snel dat het ging om een gestolen auto. De omgeving is afgezet.

De politie heeft ook in een sloot naar mogelijke aanwijzingen gezocht, omdat daar een jerrycan met vloeistof in dreef. Dat bleek ruitensproeiervloeistof te zijn.

Zwartebroek en Dodewaard

Een half uur later brandde in het Veluwse Zwartebroek een auto aan de Platanenstraat uit. Daarvan bevestigde de brandweer aan neen videocorrespondent dat die was aangestoken.

Rond 9.25 uur werd een autobrand gemeld aan de Kalkestraat in Dodewaard. Deze auto stond in een stuk weiland langs de weg en is vermoedelijk ook aangestoken.

Het is onduidelijk of er een verband tussen beide autobranden is. De politie probeert eigenaren en voormalig eigenaren op te sporen en doet sporenonderzoek.