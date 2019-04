Geen ballon te bekennen in Aalten en dat betekent veel lawaai

Organisator Erna Hiddink kan zich niet anders herinneren dan dat elk jaar de ballonnen in de lucht gingen. 'We gebruikten al ballonnen die biologisch afbreekbaar waren en katoenen touwtjes, maar dat blijft toch ook lang in de natuur achter.' En dus verzon de organisatie een nieuwe ludieke actie voor de kinderen op Koningsdag. Zo hard mogelijk zingen, fluiten en ratelen, een 'lawaaimoment' voor de Koning.

Speciale lawaaimakers uitgereikt

Alles is van stal gehaald om zo hard mogelijk van zich te laten horen in het centrum van Aalten. Op school ontvingen de kinderen allemaal de Koningsdagkaart. Op de ochtend van Koningsdag leveren ze deze in op de Markt en ontvangen hiermee een speciale waaimaker. Rond kwart over 10 start het programma om te oefenen met dansen, zingen en lawaai maken voor het grote lawaaimoment om 11:00 uur, onder leiding van Magali en Bob.

Ballonnen kwamen ooit diep in Duitsland

Vorig jaar lieten zo'n duizend kinderen nog een rode, witte, blauwe of oranje ballon op met de vraag om deze terug te sturen. De winnende ballon kwam bijna 320 kilometer verderop terecht, in Duitsland. De verwachting is dat het geluid van de Aaltense kinderkeeltjes ver zal reiken, maar niet zover als de ballonnen ooit deden.