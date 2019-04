Liveblog | Koningsdag groots gevierd; selfies, kleedjesmarkten en vooral feest

15.44 Alle zegen komt van boven!

15.38 Op meerdere plekken in de provincie werden Gelderlanders gewekt voor Koningsdag. Luilakken is in plaatsen als Barneveld en Kesteren een traditie.

15.30 Dierennieuws!

15.25 Geen paniek, dit is in Amsterdam (zegt de afzender uit Zutphen op Twitter).

Foto: Twitter/Marco Mout

15.18 In de zweefmolen in Oosterbeek.

In de zweefmolen in Oosterbeek. Foto: Omroep Gelderland

15.12 Daisy (rechts op de foto) en Jessica (ze komen uit Apeldoorn en Nijmegen) waren naar Amersfoort gekomen om de koninklijke familie te zien. En het werd geen koude kermis, want prins Constantijn wilde maar wat graag met beide dames op de foto.

Foto: Daisy

15.06 When joe hoog in de lucht hangt en ver beneden (en kilometers verderop) een feestje aan de gang is.

15.03 Verslaggever Madelien Jansen scharrelde rond op de kleedjesmarkt in Warnsveld

14.55 Koningsdag is vandaag ook populair op Instagram. Kijk maar.

14.51 Intussen in Millingen aan de Rijn...

14.40 Spanning en sensatie bij de kruiwagenrace en andere activiteiten in Druten. Het bevlogen commentaar is van Ton Arbouw.

14.33 Waar feestvierders zijn, zijn ook dieven. Fietsendieven bijvoorbeeld. Moet je lopend naar huis, sterkte. Hier lees je wat je moet doen om je fiets te registreren, zodat die na diefstal sneller wordt gevonden.

14.22 Didi en Dushi in Apeldoorn vieren het feestje mee.

Didi en Dushi. Foto: Inge Vlug

14.20 Voor goed weer moet je in Tricht zijn.

Optocht in Tricht. Foto: Ab Donker

14.16 Laat je handen zien! (Dit moet eigenlijk in de verleden tijd, want dit is een foto van Koningsnacht in Arnhem.)

13.51 Dit stel uit Arnhem, Edwin en Hilda, viert Koningsdag op Ibiza.

13.47 En wie wil lopen over hoofden kan onder meer naar Harderwijk, al zegt de plaatselijke correspondent dat het vorig jaar drukker was.

Druk in Harderwijk. Foto: Omroep Gelderland

14.43 Ook honden vieren Koningsdag, zoals hier in Vaassen.

Koningshond in Vaassen. Foto: Ina van den Brink

13.39 Wordt het nog droog vandaag? Nou...

13.35 Dit is Lucas uit Oosterbeek. Op de vrijmarkt doet hij goede zaken. 'Ik heb al 100 euro verdiend.'

Foto: Omroep Gelderland

13.30 27 april is pas sinds 2013 de feestdag van de Oranjes. Daarvoor werd Koninginnedag gevierd op 30 april; prinses Beatrix besloot tijdens haar periode als vorstin dat de verjaardag van haar moeder koningin Juliana werd gevierd als Koninginnedag. Het Gelders Archief heeft een filmpje van Koninginnedag in 1965.

13.25 Het is gezellig in Tricht, ziet Ab Donker.

13.20 Anna kwam ook even op de radio. Luister hier het gesprek terug.

12.55 HOE VET IS DIT?! Anna Post uit Bennekom was vanmorgen in Amersfoort waar de koninklijke familie op bezoek was. Anna (12) slaagde er in een selfie met prinses Amalia te maken.

Anna uit Elst met prinses Amalia. Foto: Anna Post

12.48 Vanavond gaat Koningsdag bij Omroep Gelderland gewoon verder. Onze eigen Esther Stegeman toerde door de provincie op zoek naar de leukste activiteiten. Te zien in UIT special Koningsdag op TV Gelderland vanaf 17.20 uur.

12.35 Ja, het is echt 27 april...

Schaatsen in Bemmel. Foto: Omroep Gelderland

12.15 Goed speuren in Wageningen en wie weet...

Op de Koningsmarkt in Wageningen. Foto: Anja Klaver-Wevers

12.06 Drukte in Scherpenzeel. Het 90-jarige bestaan van de plaatselijke oranjevereniging wordt gevierd met een bingo. En in Druten vermaken kinderen zich.

Oranjebingo in Scherpenzeel. Foto: Robert Lansing

Vertier in Druten. Foto: Omroep Gelderland

12.03 In Aalten is onze verslaggever Jeroen Mäkel.

11.49 Er zijn begeleiders bij. Vanavond vertellen we je alles in het nieuws op TV Gelderland.

11.41 Wil er dan echt niemand een ijsje? Wil je wel, dan moet je naar Velp.

11.40 Een filmpje van Koningsdag in Tiel.

11.38 Ook Nijkerkers doen mee aan de regioquiz.

11.28 Slecht weer of niet, altijd blijven lachen, zoals in Warnsveld.

Foto: Omroep Gelderland

11.02 Er zijn afgelopen nacht meerdere autobranden geweest.

10.53. Ach gossie...

10.43 Mensen, vergeet de kleine ondernemer vandaag niet!

Foto: Bregje

10.40 Verslaggever Melanie Lokate doet verslag vanuit Winterswijk.

10.39 In Bemmel begint een fietsoptocht.

10.25 In Aalten is vandaag eens geen ballonnenwedstrijd. Maar er is wel wat anders...

10.23 Een foto van de vrijmarkt in het Sonsbeekpark Jeannette van Muijden met haar zus Eljada die eens in de twee maanden het haar van haar zus oranje verft met alle gevolgen van dien.

Foto: Omroep Gelderland

10.21 De reis zou aanvankelijk gebeuren met elektrische scooters, maar de groep is vanwege de regen overgestapt in een bus. Maar de foto is veel te leuk om niet te delen.

Foto: Omroep Gelderland

10.17 Een groep Barnevelders gaat naar de landelijke viering van Koningsdag in Amersfoort. Ze doen mee aan een regioquiz, hoort verslaggever Rik Kapitein.

10.10 Het is niet overal even gezellig (geweest).

10.08 Mensen, dit is Fedde. Fedde woont met zijn papa en mama en grote broer in Velp. Fedde is vandaag precies 4 maanden oud. Het is zijn eerste Koningsdag. Van harte knul!

Foto: Omroep Gelderland

10.05 Het bezoek van de koninklijke familie aan Amersfoort wordt vanaf 10.50 uur uitgezonden op NPO1. Blijf vooral hier, want het is bij ons veel leuker :-).

10.02 Nog niets van het weerbericht meegekregen? Reminder!

9.57 1100 basisschoolleerlingen uit Barneveld beschilderden de afgelopen weken kippetjes, die vandaag in de vorm van een W met een kroon voor het gemeentehuis staan.

Foto: Omroep Gelderland

9.51 Veel mensen steken de vlag uit op een dag als vandaag. Maar voor vlaggen gelden voorschriften, dus hoe heurt het eigenlijk?

9.45 WAKKER WORDEN!

9.34 Je moet er maar zin in hebben. Succes jongens! (Dit is in Nijmegen).

Foto: Omroep Gelderland

9.28 Iedere regio heeft met Koningsdag zo zijn eigen tradities. Zoals het luilakken in Barneveld.

9.23 Maar hoe eet je die dingen? Onze radiopresentator en liefhebber van tompoucen Rob Kleijs laat het zien.

9.21 En wat eten we vandaag...

Foto: Omroep Gelderland

9.20 De koninklijke familie is vandaag in Amersfoort. En daar is ook danstheatergezelschap Sky Motion uit Doetinchem.

9.13 In Winterswijk is de paardenmarkt aan de gang.

Foto: Omroep Gelderland

9.10 Op een feestelijke dag moet je wel oppassen voor kleine criminaliteit. De politie geeft tips.

9.05 Welke dag is het beste qua weer voor onze Oranjedag, 30 april of 27 april? Jordi Bloem vertelt het.

8.58 In Arnhem begonnen de feestelijkheden vrijdagavond al. Kijk hier naar een filmpje van de viering van Koningsnacht.

8.41 Het wordt een natte Koningsdag, zegt weerman Jordi Bloem. Ga je naar buiten, neem een paraplu of een regenjas mee. Vanmiddag wordt het niet warmer dan een graad of 13. 16 graden is normaal voor de tijd van het jaar.

8.40 We openen het liveblog van Koningsdag 2019.