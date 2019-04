KNVB laat clubs in ongewisse over speeldagen play-offs

NEC heeft zich inmiddels officieel gekwalificeerd voor het toetje van dit seizoen en de kans is ook heel groot dat Vitesse en De Graafschap deelnemen aan de play-offs.

NEC kwalificeerde zich vrijdagavond al voor het toetje van dit seizoen en het heeft er alle schijn van dat ook Vitesse en De Graafschap deel zullen nemen aan de play-offs. Maar door het verschuiven van speelronde 33 in de eredivisie is het volkomen onduidelijk hoe het schema van de play-offs er nu uit gaat zien. De clubs rekenden erop dat afgelopen donderdag of vrijdag de definitieve speelschema bekend zou worden gemaakt, maar dat liet de voetbalbond na. En dat heeft kwaad bloed gezet bij NEC. Immers, mocht er een extra speelronde worden ingelast op bijvoorbeeld 30 mei, Hemelvaartsdag, dan heeft dat veel logistieke gevolgen.

Doorschuiven geeft problemen

Voetballers en werknemers van voetbalclubs hadden namelijk rekening gehouden met 26 mei als laatste speeldag en hebben daarna al vakantie geboekt. Ook heeft spelen met Hemelvaart gevolgen voor de steden waarin de wedstrijden plaatsvinden, want de burgemeesters moeten daar toestemming voor geven en politie-inzet is dan ook niet eenvoudig. Ook omdat er op woensdag 15 mei ook al extra inzet nodig was vanwege de doorgeschoven speelronde in de eredivisie.

De diverse opties voor de play-offs zijn inmiddels wel doorgesijpeld. Zo is er dus de variant om alle speeldagen door te schuiven. De play-offs zouden er dan als volgt uit zien.

PLAY-OFFS EUROPEES VOETBAL

zaterdag 18 mei: 1e speelronde

woensdag 22 mei: return

zaterdag 25 mei: finale

woensdag 29 mei: return

PLAY-OFFS PROMOTIE/DEGRADATIE

maandag 6 mei: 1e ronde (met NEC)

vrijdag 10 mei: return

zondag 19 mei: 2e ronde met instromen eredivisieclubs

donderdag 23 mei: return

zondag 26 mei: finales

donderdag 30 mei: return

Andere opties

In de wandelgangen bij de clubs klinkt ook de optie de de KNVB zou overwegen om één van de speelrondes terug te brengen tot één speelronde op neutraal terrein, zodat de play-offs op 26 mei zouden kunnen eindigen. Maar dat valt niet goed bij de clubs, die graag willen profiteren van de inkomsten bij een thuiswedstrijd in een waarschijnlijk uitverkocht stadion. Ook komt bij een wedstrijd op neutraal terrein het probleem met burgemeesters en politie-inzet weer om de hoek kijken. Want welke stad zit te wachten op een wedstrijd met twee supportersgroepen, die massaal zullen afreizen en waarvan er dan één mogelijk degradeert?

De KNVB liet donderdag via een woordvoerder weten dat het programma voor de play-offs wordt gecommuniceerd als het bekend is.