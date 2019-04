Ndayishimiye maakt het verschil namens NEC: 'Het was genieten'

'Het was genieten, ja. Het was een mooie wedstrijd en dit geeft heel veel vertrouwen voor iedereen. We hebben de wedstrijd in de eerste helft al dood kunnen maken en drie goals kunnen prikken. Echt top dat we die eerste kunnen maken, dan meteen die tweede en die derde erbij. Dan is dat mentaal voor hun heel moeilijk.'

De trainer wil niet spreken van een Ron de Groot-effect. 'Nou, zo ver wil ik niet gaan. Ik heb ook nog twee collega's, Rogier Meijer en Adrie Bogers. We doen het met z'n drieën en zijn keihard aan het werk. Maar ik sta hier met een microfoon onder m'n snufferd en moet het uitleggen.' foto: Broer van den Boom

'De resultaten zijn gunstig voor ons op de andere velden, waardoor we zeker zijn van de play-offs. En we kunnen zelfs nog zesde worden, dan moeten we zelf wel winnen volgende week en dan moeten de andere uitslagen ook meezitten. Maar de play-offs is een ander soort competitie, erop of eronder. Europese regels met uitgoals die dubbel tellen. Je ziet dat veel ploegen die in de eindfase in vorm raken, ook doorpakken in de play-offs. Alles is mogelijk. Als ik had geroepen dat we de eerste vijf wedstrijden zouden winnen, had iedereen me voor gek verklaard.'

Ndayishimiye ziet progressie bij NEC. 'Ik denk dat promotie kan met deze groep. Overwinningen week na week geeft vertrouwen. Het is echt top voor iedereen en het wordt beter en beter. We zitten in een hele goede flow.'

