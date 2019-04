Beekse zangeres bezingt liefdesverdriet én liefde voor haar dorp

Op 11-jarige leeftijd zingt Marieke voor het eerst voor publiek tijdens een lokale zangwedstrijd in Beek. Als ze daar het liedje ‘Tomorrow’ uit de musical Anny zingt voelt ze: dit is het.

Conservatorium

Dat gevoel gaat niet meer weg. Ze gaat zanglessen volgen en uiteindelijk gaat ze naar Artez Conservatorium in Arnhem voor de opleiding zang Jazz en Pop. Met het diploma op zak begint ze eerst met lesgeven en dirigeert ze de Harmonie waar ze zelf ooit als kind begon met de muziek.

Maar zelf muziek maken blijft ze toch het mooist vinden en vorig jaar bracht ze haar eerste eigen nummer uit: ‘Beek’ – over de plaats waar ze geboren en getogen is. Het nummer wordt direct omarmd door haar dorpsgenoten en het komt op nummer 6 binnen in de Gelderse Top 100 van Omroep Gelderland. ‘Ja, dat komt zeker omdat de Bekenaren hebben meegeholpen’, lacht ze. ‘Ze zijn hier trots op het dorp en er is veel op het liedje gestemd. En nee, dat vind ik helemaal niet erg om te zeggen.'

Waar andere dorpen misschien te kampen hebben met vergrijzing en leegloop is dat in Beek veel minder aan de hand, zegt Marieke. ‘Er zijn wel jongeren die gaan studeren en het dorp verlaten. Maar ik ken ook veel mensen van mijn leeftijd die hier willen blijven en hier ook weer een huis kopen.’

Muziek als therapie

En het bleef niet bij het ene nummer over Beek. Want door een relatiebreuk krijgt ze inspiratie en in een paar maanden tijd heeft ze tien Nederlandstalige nummers. Op haar opleiding zong ze eigenlijk alleen in het Engels, maar nu ze haar gevoel kwijt moet, gaat dat toch het best in haar moerstaal. ‘Ja, het was wel een beetje therapie. De aanleiding is natuurlijk niet leuk, maar ik vind het wel mooi dat ik van iets negatiefs iets positiefs heb weten te maken.’

En van die nummers moet natuurlijk een album gemaakt worden. Om dat te realiseren heeft ze geld nodig en ze start een crowdfundingactie. Binnen 3 dagen (!) heeft ze het geld binnen. En nu is het album dus een feit. Op 17 mei presenteert ze het. En waar anders kan dat het best dan in het eigen Beek – bij Brasserie Beek om precies te zijn.

Beek voor altijd?

Een videoclip is ook al in wording. En hierna? ‘Ik wil natuurlijk heel graag dat mijn liedjes in heel Nederland bekend worden. En als ik bijvoorbeeld zoiets hoor als de liedjes van Nielson bijvoorbeeld dan denk ik: ‘dat kan ik ook’. Nederlandstalige muziek ligt nu wel goed in de markt. Dus wie weet. Maar ik richt me nu eerst op de Gelderse markt. En eerst maar eens dit album goed afleveren. Ik heb nu in ieder geval wel iets om te laten horen.’

En daarna toch de vleugels uitslaan en Beek verlaten? ‘Ik durf niet te zweren dat ik helemaal nooit uit Beek wegga, maar voorlopig zeker niet.’