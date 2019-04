Toch paasvuren in Bronckhorst, frustratie een paar meter verderop

In de gemeente Bronckhorst branden zaterdag paasvuren. De droogte is voorbij en daarom gaf de gemeente toestemming om paasbulten alsnog aan te steken. Mensen die hun houtstapel een paar honderd meter verderop hebben liggen, hebben pech. De buurgemeente Berkelland houdt het stookverbod nog wel in stand vanwege het broedseizoen.

Na een paar dagen van regen maakte de gemeente Bronckhorst het goede nieuws vrijdagmorgen bekend. Dat zorgde voor vreugde bij buurtvereniging 'De Noabers', want de paasbult die al een week in Hengelo lag te wachten mocht - na de regenval eerder deze week - eindelijk ontstoken worden.

Vreugde in Bronckhorst

'Vrijdagochtend is groen licht gegeven om de paasbulten die er nog liggen weer aan te steken', zegt bijzonder opsporingsambtenaar Rik Harmsen. 'We hebben een mail rondgestuurd aan alle organisatoren.'

Sommigen hadden de feesttent nog staan, zoals Jan en Anniet Steenblik uit Bekveld. Toch is het nog maar de vraag of de paasbult daar dit weekend zal branden. 'We mogen hem wel aansteken, maar nu moeten we het evenement zelf nog organiseren. Er komen altijd veel mensen op af. We zitten nu te denken aan volgende week, want het is wel erg kort dag om alles voor dit weekend te regelen', zegt Jan Steenblik.

Op andere plekken gaat de stapel in brand zonder feestelijkheden, om het land vrij te kunnen maken.

Frustratie in Berkelland: 'Het slaat nergens op'

Zo'n tien kilometer verderop heeft Gerco Bikkel uit de Veldhoek ook nog een grote brandstapel op zijn terrein liggen. Nu het flink heeft geregend is de droogte weliswaar voorbij en het brandgevaar ook. Maar het broedseizoen van de vogels gooit voor hem nu roet in het eten.

Dat is frustrerend, want driehonderd meter verderop gaat de gemeente Berkelland over in Bronckhorst, en daar mag het vuur dus wel ontstoken worden. 'In mijn ogen slaat het helemaal nergens op', zegt Bikkel.

Flinke kostenpost

De bult opruimen wordt voor Bikkel een flinke kostenpost: 'Ik heb vijfhonderd kuub hout in de wei liggen. Om dat op te ruimen, dan praat je toch al gauw over vijfhonderd euro. Ik nodig bij deze de burgemeester uit de stapel vanavond zelf aan te steken, maar dat zal wel niet gebeuren.' De stapel verdwijnt maandag dan ook in de versnipperaar.

Van de gemeente Berkelland mag het vuur namelijk niet meer aan tot minimaal 1 oktober. 'Wij hebben de organisatoren laten weten dat het aansteken van een paasvuur op een later tijdstip geen optie is', laat de gemeente Berkelland weten. 'De kans is dan te groot dat er al vogels aan het broeden of nestelen zijn in het paasvuur'.

