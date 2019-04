'Dode' Zinderzaal in Tiel gaat klinken als een kathedraal

Cultuurcentrum Zinder in Tiel worstelt sinds de opening anderhalf jaar geleden met een groot mankement: de concertzaal is vanwege de slechte akoestiek totaal ongeschikt voor akoestische muziek. Musici, koren en leerlingen van de muziekschool mijden de zaal daarom. Met de aanschaf van een elektronisch akoestieksysteem moet dat veranderen.

Door Menno Provoost

Zo'n 80.000 euro trekt het podium uit voor het digitale systeem dat met microfoons en een groot aantal luidsprekers iedere akoestiek kan nabootsen. Een flinke investering maar het is absoluut nodig, stelt directeur van Cultuurbedrijf Tiel Ruud van Zuilen. 'De zaal is prima geschikt voor versterkte muziek, het is ook het poppodium van Tiel, maar niet voor de onversterkte muziek. Amateur orkesten en koren wilden gewoon niet meer in deze zaal optreden en repeteren. Dat kan natuurlijk niet voor een plek die zo'n belangrijk podium moet zijn voor amateurkunst.'

Voor klassieke muziek is de zaal momenteel een ramp, erkent Van Zuilen. Dit heeft te maken met de nagalm. Deze ontbreekt vooral, waardoor de muziek doodslaat. 'De muzikanten horen de muziek die ze voortbrengen niet terug en de toeschouwer krijgt een heel droog, dood geluid. De volle rijkdom van de muziek slaat dood.'

Aanpassingen niet toereikend

Bij de bouw van het cultuurcentrum is te weinig rekening gehouden met de gewenste veelzijdigheid van de zaal. Dat probleem werd direct duidelijk maar duurde ruim anderhalf jaar voort. Van Zuilen: 'Het duurde even voor we een goede oplossing hadden. Aanpassingen met panelen en gordijnen, die we probeerden hielpen niet. Vandaar dat we nu voor een goede definitieve oplossing hebben gekozen.'

Docenten enthousiast

Een delegatie met onder meer muziekdocenten is in een vergelijkbare zaal gaan luisteren naar het systeem en kwam enthousiast terug. Van Zuilen maakte een paar jaar geleden bij een verbouwing van De Agnietenhof al kennis met het systeem. 'Ook ik was echt enorm verrast. Er zat voor de proef een klassieke pianist te spelen en met een druk op de knop kregen we in een keer het geluid alsof hij in een kathedraal zat. En als de knop weer uit ging dan klonk het heel droog. Dan hoorde je de pianist nog wel, maar het sloeg eigenlijk nergens meer op.'

Programmering

Met het nieuwe systeem gaat het cultuurcentrum vanaf volgend seizoen meer concerten programmeren in de zaal. 'We willen dat Zinder nog meer gaat bruisen en nog meer voor en van iedereen wordt. Het cultuurhuis van de stad. Daar hoort ook een programmering met klassieke concerten bij.'

Cultuurkwartier

Momenteel organiseert Zinder ook concerten in de nabijgelegen Caeciliakapel. Maar daar is geen vleugel of piano beschikbaar. Deze concerten kunnen voortaan met de juiste akoestiek in de Zinderzaal gehouden worden.

Van Zuilen blijft zich gelukkig prijzen met de kapel en zeker ook met de grote Sint Maartenskerk in de nabije omgeving. 'We kunnen de akoestiek van beide zalen imiteren met het nieuwe systeem, als we dat zouden willen. Maar afhankelijk van de grootte van het concert, het publieksbereik en de sfeer die je neer wilt zetten kun je toch blijven kiezen voor de Caeciliakapel en met name ook de Sint Maartenskerk. Er wordt op dit moment ook nagedacht over toekomstig gebruik van de kerk en daar denken we actief in mee. Het is natuurlijk prachtig wat we allemaal hebben in dit hele cultuurkwartier hier.'

Trap in de steigers

Het elektronische akoestieksysteem is overigens niet het werk aan het gebouw: ook staat de imposante trappartij in de steigers. Het fineer moet vervangen worden.