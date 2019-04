Speciale tandem gehandicapte jongen Tiel gestolen: 'Dit is hard en verdrietig'

Op eerste paasdag bracht een buurvrouw hen naar de supermarkt om de fiets op te halen. 'Tot onze grote schrik stond hij er niet meer', vertelt Patricia, de moeder van Abel. 'Ik dacht eerst nog: misschien heeft iemand 'm een beetje opzij gezet, dus ik heb nog een rondje gelopen. Ik geloofde mijn eigen ogen niet'.

Toch bleek het zo te zijn, de tandem was weg. Het is een speciale fiets waar de gehandicapte Abel en zijn moeder samen mee op pad kunnen.

Alleen nog een rolstoel

Moeder en zoon hebben nu alleen nog een rolstoel, want de auto is verkocht nadat Patricia die niet meer kon betalen. Nu er geen fiets is zitten ze dus zonder transport. 'Dan word je wanhopig', zegt Patricia, 'dit is het zoveelste wat dan tegen zit, dat is hard en verdrietig'.

Abel is ook verdrietig dat de tandem gestolen is. 'Ik hoop dat-ie nog gevonden wordt, maar de kans is klein', zegt hij. De politie en de gemeente Tiel zijn op de hoogte gebracht van de diefstal.