Illegale sigarettenfabriek in Zuilichem ontmanteld; 9 aanhoudingen

De douane voerde de controle uit na een melding over een kassencomplex in het dorp in de Bommelerwaard. Daar troffen ze een sigarettenfabriek aan die in werking was.

Ontmantelde hennepkwekerij

In het kassencomplex stuitte de douane op 5000 kilo ruwe tabak en bijna 2000 kilo versneden tabak. Ook werden 180 kilo hasj en onderdelen van een ontmantelde hennepkwekerij gevonden. In de woning naast het complex zijn behalve het vuurwapen ook pepperspray en twee voertuigen met verborgen ruimtes in beslag genomen, evenals enkele apparaten om mobiele signalen mee te verstoren.

De tabak, sigaretten, machines en andere toebehoren worden vernietigd. De FIOD doet verder onderzoek.

De sigarettenmachine in Zuilichem. Foto: FIOD

Nog een inval

Op dezelfde dag vielen de FIOD, douane en politie ook een bedrijfspand in Steenbergen binnen. Daar werd niet alleen ruim 2000 kilo versneden tabak gevonden, maar trof men ook een heftruck aan, contant geld, een steekwapen en verpakkingsmiddelen en productiebenodigdheden voor sigaretten. In de Brabantse plaats zijn nog eens twee mannen aangehouden.