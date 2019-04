TERUGLEZEN | NEC ruim langs FC Twente en zeker van play-offs

EINDSTAND: 4-0

90+2: AFGELOPEN. NEC boekt een belangrijke en ruime zege op FC Twente en is daarmee zeker van deelname aan de play-offs voor promotie naar de eredivisie.

90e: Nog twee minuten extra tijd.

87e: Ndayishimiye wordt uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Hij krijgt ook een publiekswissel, Paolo Sabak vervangt hem.

84e: Publiekswissel voor Ferdy Druijf. De spits maakte twee treffers vanavond. Ole Romeny uit Nijmegen is zijn vervanger voor de slotminuten.

79e: NEC komt op 4-0! Druijf maakt zijn 28e van het seizoen. Hij schiet een strafschop laag in de hoek binnen en vergroot de feestvreugde op de tribunes.

76e: In de tweede seizoenshelft een nuttige kracht gebleken: Mart Dijkstra. De middenvelder speelt wekelijks heel degelijk.

73e: Er zijn vanavond 8.476 toeschouwers in De Goffert. Zij zien dat NEC zijn vijfde overwinning op rij gaat boeken en in een goede flow richting de play-offs gaat.

68e: Succesaanvoerder Jordy Bruijn. De middenvelder draagt voor de derde keer de band en lijkt ook zijn derde overwinning te boeken.

64e: Doelman Mattijs Branderhorst heeft verder niks te doen.

61e: FC Twente denkt 3-1 te maken, maar Ricardinho kopt raak in buitenspelpositie.

60e: Druijf is goed op weg om topscorer van de eerste divisie te worden. De van AZ-gehuurde spits maakte vanavond al zijn 27e doelpunt van dit seizoen, waarvan nu 13 in NEC-shirt.

52e: De vreugde op de tribune is groot. De fanatieke NEC-aanhang zingt en springt, zij kunnen na rust ontspannen toekijken.

48e: Ndayishimiye is vanavond enorm belangrijk voor NEC. De Belgische middenvelder maakt het de verdediging van Twente behoorlijk lastig met zijn snelle acties en brak de ban met de fraaie 1-0.

46e: De bal rolt weer. Met een 3-0 voorsprong kan de blik ook even naar de andere velden. Met de huidige tussenstanden is NEC virtueel zeker van deelname aan de play-offs voor promotie.

45+1: Scheidsrechter Pol van Boekel fluit en daarmee is het rust in De Goffert. Het begin was erg pover, maar daarna was NEC plotseling wakker en liep het binnen tien minuten zelfs uit naar 3-0.

42e: Het gaat nu hard, de volgende kans is direct weer raak. De bal valt voor de voeten van Okita, die uithaalt en 3-0 op het bord zet.

39e: NEC verdubbelt de voorsprong. Een prima actie van Druijf wordt door de spits zelf feilloos achter Drommel geschoven: 2-0.

37e: NEC heeft de spanning van zich afgespeeld en begint nu ook duidelijk beter te voetballen. Ndayishimniye heeft de 2-0 op zijn schoen, maar treft de vuisten van de doelman.

33e: NEC op voorsprong! Een panklare voorzet van Jonathan Okita wordt door Ndayishimiye met de kop omgedoopt tot de 1-0.

31e: Geklungel in de Twentse defensie levert NEC bijna de voorsprong op. Communicatieproblemen tussen Spanjaard Nacho Monsalve en Joel Drommel, zo lijkt het. De doelman keert de bal net voor de doellijn.

25e: De eerste echte kans van de wedstrijd is daar: Ndayishimiye krult de bal na een solo niet ver naast.

23e: NEC-coach De Groot ziet dat het nog niet best is vanavond.

18e: Het begin van de wedstrijd is niet hoogstaand. NEC probeert het spel te maken, maar komt nauwelijks in de buurt van het Twentse doel.

12e: Een applausminuut voor supporter Henk Cornelissen, die ernstig ziek is en graag nog eens een wedstrijd van NEC wilde bezoeken.

foto: Broer van den Boom

10e: Ferdy Druijf is niet alleen in de race voor de play-offs met NEC, de spits is ook topscorer van de Keuken Kampioen Divisie met 26 doelpunten en zal graag Mario Engels (Roda JC, 24 goals) voorblijven.

6e: Het eerste lichte gevaar van de wedstrijd komt van de thuisploeg, aanvoerder Jordy Bruijn ziet zijn inzet tot hoekschop verwerkt worden.

20.00: Een mooi gebaar van NEC. De spelers van NEC vormen een erehaag voor de kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Op de achtergrond een spandoek van de Nijmeegse aanhang.

19.52: Ted van Leeuwen lijkt zich te vergissen. De ex-journalist uit Eerbeek, tegenwoordig technisch directeur bij FC Twente, zoekt een plekje op de perstribune.

19.43: Joey van den Berg is terug van een schorsing na zijn tiende (!) gele kaart, maar de middenvelder wordt door De Groot wel gepasseerd voor de belangrijke wedstrijd van vanavond.

19.23: Beide trainers, Pusic en De Groot, ogen ontspannen. De ene (trainer Twente) zal toch meer relaxt zijn dan de andere (trainer NEC).

19.03: De opstelling van NEC is zoals verwacht. Mike Tresor Ndayishimiye (foto) krijgt wederom de voorkeur boven oud-aanvoerder Tom Overtoom, omdat hij volgens trainer Ron de Groot meer aanvallende impulsen heeft.

Opstelling NEC: Brandenhorst; Joppen, Bossaerts, Kvida, Labylle; Dijkstra, Bruijn, Ndaysishimiye; Okita, Druijf, Wolters.

18.54: Het veld niet betreden. Voor de mannen van Doetinchemse trainer Marino Pusic (links) wordt uiteraard een uitzondering gemaakt.

18.47: De kampioen van de eerste divisie heeft in ieder geval de beste parkeerplek vanavond.

18.36: NEC staat er een half jaar later stukke beter voor. Sterker nog, vanavond kan de vijfde overwinning op rij worden gehaald. NEC staat ook maar drie punten van positie zes af, die plek geeft recht op de halve finale van de nacompetitie. Er staat het nodige op het spel.

18.30: NEC speelt vanavond in de eigen Goffert tegen 'keukenkampioen' FC Twente. Eerder dit seizoen - in december - sloten de Nijmegenaren het rampjaar 2018 af met een 2-0 nederlaag in Enschede. Toen werd het nog even onrustig...