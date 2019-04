Twintig Arnhemmers onderscheiden tijdens Lintjesregen 2019

Achttien inwoners ontvingen op 26 april op het Stadhuis een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Marcouch. Twee andere Arnhemmers ontvingen hun lintje in een andere gemeente.

Dit jaar waren er twee echtparen bij en vier Ridders in Orde van Oranje- Nassau en één Ridder in de Orde van de Oranje Leeuw. Al deze Arnhemmers hebben zich op een bijzondere en belangeloze wijze ingezet voor de samenleving, het welzijn van anderen en voor goede doelen.



Hieronder het overzicht van de gedecoreerden. Dit zijn 15 Leden in de Orde van Oranje-Nassau:

Tonny Hugo - Franken

Ruud Looijaard

Wil Terwel - de Joode

Gerard Honkoop

Ans Honkoop - Pennarts

Joost Bos

Marianne Wensink

Roeland van der Zee

Frans van de Kamp

Martien Louwers

Gina van Dort - Bakker

Ronald Verhoeff

Ineke Bouma - Bos

Uilke Bouma

Karin van Heumen - Wienholts



En drie Ridders in de Orde van Oranje- Nassau:

Gert Jan van Oss

Piet van Dijk

Lien Ramtahalsingh-Bansing



Één Ridder in de Orde van De Nederlandse Leeuw

Robert Sauerwein. Hij ontving zijn lintje in Nijmegen.



Één Ridder in de Orde van Oranje

Edzard Gelderman. Hij ontving zijn lintje in Schouwen-Duiveland.



Wilt u weten waarom deze Arnhemmers zijn onderscheiden? Zie het overzicht van de gedecoreerden (pdf, 166kB).



Kent u ook iemand die een onderscheiding verdient?



Een koninklijke 0nderscheiding is een mooie manier om iemand in het zonnetje te zetten voor zijn of haar buitengewone inzet. Heel veel mensen in onze samenleving zetten zich dag in dag uit belangeloos in zonder daar iets voor terug te krijgen. Door middel van een onderscheiding geven we uitdrukking aan de waardering voor al deze inzet. Kent u ook iemand die een lintje verdient? Kijk dan op www.arnhem.nl/lintjes voor meer informatie over hoe u iemand kunt voordragen.