Het is hip en trendy, je eigen eten sprokkelen in de natuur. Maar hoe pak je dat aan? Waar moet je op letten? Wat kun je wél eten en waar moet je met een grote boog omheen lopen? Wildplukker Edwin Florès neemt je in deze workshop mee op avontuur.

En als na afloop je mand of tas gevuld is met bessen, noten of bloemen? Laat je producten dan verwerken door de chef-kok op het terrein.

DE WORKSHOPLEIDER

Edwin Florès heeft van wildplukken zijn beroep gemaakt. Het liefst loopt hij elke dag met zijn mand door bossen en parken. Op zoek naar iets lekkers wat de natuur in dat seizoen te bieden heeft. De natuur is duizenden jaren onze supermarkt geweest. Edwin wil mensen weer het bos in sturen. Zijn expertise heeft hij beschreven in 'Het Paddenstoelenboek' en 'Het wildpluk kookboek'.