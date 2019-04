Zwembad zonder chloor in Ede: natuur doet het werk

Bezoekers kunnen na de opening direct een duik nemen. Hoewel het maandag beter weer is dan het voorbije weekend, moeten de bezoekers wel tegen een beetje kou kunnen. Het bad kan namelijk niet zoals een regulier zwembad verwarmd worden. 'Dat overleven de planten niet', legt een woordvoerder uit. 'Met 14 a 15 graden is het best fris, maar het is de bedoeling dat de zon het water deze zomerperiode op gaat warmen.'

Ronald ter Hoeven, directeur zwembad De Peppel, geeft meer uitleg op Radio Gelderland:

Geen kwaliteitseisen

Een hoveniersbedrijf uit Veenendaal heeft het zwembad aangelegd. Een uitdagende klus, want hoewel ze wel ervaring hebben met natuurlijke zwemvijvers bij particulieren, was een groot openbaar zwembad van een andere orde. 'Er komen ook allerlei afgevaardigden uit andere provincies naar de opening, om te kijken hoe we dat hier in Gelderland hebben gerealiseerd.'

Een andere uitdaging voor de overheid is dat er nog geen kwaliteitseisen zijn opgesteld voor natuurlijk zwemwater in een openbaar zwembad aan moet voldoen.' In Ede is dat opgelost in samenwerking met de rijksoverheid en de provincie. 'De gemeente Ede wil een groenere stad, dus dan heeft dit type zwembad de toekomst', verduidelijkt de woordvoerder.

Het zwembadpark krijgt ook een beekje dat uitmondt in een ondiep meertje waar kinderen kunnen spetteren en spelen.