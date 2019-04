Achterhoek Orion wil valse start rechtzetten

'Ze hebben wel een ploeg die al jarenlang een finale speelt', stelt trainer Martijn van Goeverden. 'Dat is misschien hun voordeel. Ik verwacht dat wij met ontzettend veel bravoure nog echt wel mooie dingen kunnen laten zien.' Diagonaalspeler Joris Marcelis is op basis van de verloren wedstrijd extra gebrand op een goede prestatie in eigen huis. 'We hebben wel wat recht te zetten', aldus de volleyballer die na dit seizoen stopt als speler bij Orion. 'Het was wel zuur aan het einde. We beginnen heel goed en geven het daarna wel een beetje weg.'



Van Goeverden weet wat er in de SaZa Topsporthal moet veranderen om de overwinning binnen te halen. 'We kregen de bal niet op de grond', aldus de trainer. 'We hebben een veel te laag aanvalspercentage voor wat wij kunnen laten zien.' Een betere aanval komt volgens Marcelis ook voort uit de teamspirit: 'Je moet wat je als team hebt bereikt goed onthouden en dat vertrouwen naar elkaar uit te stralen. Daar zijn we nu volop mee bezig.'



De tweede wedstrijd in de best-of-five serie voor het landskampioenschap volleybal wordt zondag om 15.00 uur gespeeld in de SaZa Topsporthal in Doetinchem.