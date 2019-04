Sociale woningbouw bij station Arnhem-Zuid

De eerste fase van de woningen op het zogenaamde 'veld 6-11' worden gerealiseerd door de ontwikkelaars Klok/Van Wanrooij, waarmee de gemeente onlangs een overeenkomst sloot. In die eerste fase gaat het om 151 woningen, waarvan 58 sociale huur.



De gemeente maakt de grond momenteel bouwrijp. Naar verwachting kan de bouw in 2020 starten. In 2021 worden de eerste woningen dan opgeleverd. De gemeente denkt dat de bouw van alle 400 woningen tot 2024 zal duren.



Het college van B&W verwacht in de loop van het jaar het uitgewerkte bestemmingsplan voor veld 6-11 aan de raad te kunnen voorleggen. Veld 6-11 is het gebied waar tot vorig jaar kunstenaarscollectief KW37 zijn stek had. Vanwege de bouwplannen is KW37 verhuisd naar een locatie in Presikhaaf. Veld 6-11 was tevens het laatste stuk grond dat de gemeente nog in eigendom moest krijgen om de plannen voor Schuytgraaf uit te kunnen voeren.



De woningen worden, net als de andere woningen in Schuytgraaf, aangesloten op stadsverwarming en zijn dus al aardgasloos. Daarnaast vraagt de gemeente van de bouwondernemingen extra inspanningen om de nieuw te bouwen woningen duurzaam te maken.