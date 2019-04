Henk Peters al 10 jaar spoorloos: 'Bij elk lichaam denk ik: misschien is het Henk wel'

Tijdens de Koninginnenacht van 2009 verdween hobbyfotograaf Henk Peters uit Doorwerth. Zijn lichaam is nooit gevonden. Tien jaar later komen er bij de politie nog steeds af en toe tips over de zaak binnen. De 'moordzaak zonder lijk' blijft mensen bezighouden.

door Lonneke Gerritsen

Diana Peters, de zus van Henk, bladert door het familiealbum: 'Hier is Henk tijdens de Airborne wandeltocht, zo was-ie precies. Met zijn camera, de bril op en hoe hij lacht.' Voor Diana gaat er vrijwel geen dag voorbij dat ze niet even aan Henk denkt. Zeker nu het tien jaar geleden is en dader Frans J. mogelijk over twee jaar alweer vrijkomt. 'Dat vind ik moeilijk hoor. Wegens goed gedrag, zeggen ze dan... Nou, laat hem eerst maar eens zeggen waar Henk ligt...'

Moeder zal nooit weten wat er met Henk is gebeurd

Op haar tafel liggen krantenartikelen en het boek dat is gemaakt naar aanleiding van de verdwijning van Henk. Diana en ik kennen elkaar nu ook bijna tien jaar. Ze belde me de afgelopen jaren regelmatig op als ze iets over de zaak kwijt wilde.

Ik ontmoette haar, haar zus en moeder voor het eerst bij één van de eerste rechtszaken tegen Frans J. In het begin was dat contact nog wat onwennig. Want ja, hoe vraag je of je ze mag interviewen over zo'n pijnlijk onderwerp; de moord op hun broer en zoon? Maar de zussen en ook de moeder van Henk waren vanaf het begin bereid om een reactie te geven op de zaak.

Voor de moeder van Henk werd het op een gegeven moment fysiek en mentaal te zwaar om de rechtszittingen bij te wonen. Ze is enkele jaren geleden overleden zonder te weten wat er precies met haar zoon is gebeurd. Diana heeft daar nog steeds moeite mee. 'Soms huil ik weleens als ik 's avonds in bed lig, ja. Dat-ie nooit gevonden is.'

Hoe zat het ook alweer? Henk Peters verdween in de nacht van 29 op 30 april 2009, Koninginnenacht. Peters was toen 41 jaar oud. Hij was zwakbegaafd en woonde bij zijn moeder in Doorwerth. Toen hij op 1 mei nog niet thuis was, trok zijn moeder aan de bel. Aanvankelijk werd gesuggereerd dat Peters zelf was vertrokken, maar al vrij snel ging de politie ervan uit dat hij het slachtoffer was geworden van een misdrijf. Na een maand pakt de politie Frans J. op, een bekende van Peters uit Oosterbeek. De man was parkeerwachter van de garage waar ook Peters' auto werd teruggevonden. Er is overal in en rondom Arnhem gezocht naar het lichaam van Henk. Er zijn reddingshonden ingezet en zelfs F-16's met foto-apparatuur. Frans J. heeft altijd ontkend en het lichaam van Peters is nooit gevonden. De zaak kreeg daarom veel aandacht in de media. Toch is J. - omdat er wel veel bewijs was - in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel.

'Bij elk gevonden lichaam: misschien is het Henk wel'

Ze vindt het fijn dat er nu weer aandacht is voor de verdwijning van haar broer. Ook voormalig rechercheur Benno Hulzink is de zaak nooit vergeten: 'Er is iemand veroordeeld voor de moord op Henk Peters, maar uiteindelijk hoop je toch dat zijn lichaam ooit wordt gevonden. Dan kun je het écht afsluiten.'

Af en toe komen er nog weleens tips binnen over de zaak. 'Die nemen we altijd serieus. Het kan zijn dat iemand vroeger bevriend was met de dader en daarom nooit iets heeft gezegd... ' Maar tot nu toe hebben de tips niet geleid naar het lichaam van Henk. 'Hoe meer jaren er overheen gaan, hoe moeilijker het natuurlijk ook wordt om hem terug te vinden. Maar bij elk lichaam dat wordt gevonden denk ik toch, misschien is het Henk wel.' En zo denken Diana en ikzelf er ook over.

Voor Diana is het heel simpel. 'Zolang Henk niet gevonden is en de dader niet praat, heelt de tijd niet alle wonden.'

Omroep Gelderland maakte in 2014 een reconstructie van de zaak: