Berry Powel coördinator scouting bij De Graafschap

De voormalige spits treedt per 1 juli in dienst van de Doetinchemse club. Powel zat al in het klankbord van De Graafschap, dat technische adviezen uit heeft gebracht over transfers afgelopen winter.

Hij speelde in twee periodes voor de club. In 2007 werd hij kampioen van de eerste divisie met de Superboeren en ook topscorer van de competitie met 29 goals. Daarna draaide hij een uitstekend half jaar in de eredivisie en verdiende hij zo een transfer naar FC Groningen. In het seizoen 2009/10 kwam hij op huurbasis naar De Graafschap en werd opnieuw kampioen van de eerste divisie. De bijna 39-jarige Powel voetbalt nu nog altijd, bij DVS uit Ermelo.

De keuze voor Powel past in het beleid om meer oud-spelers bij de club te betrekken.