Vermogen zonnepanelen in Hattem met 0,63 megawatt toegenomen

Het CBS heeft berekend dat het vermogen van zonnepanelen in Hattem vorig jaar met 0,63 megawatt is toegenomen. Het gaat hier om de verandering van het opgesteld vermogen van zonnepanelen ten opzichte van 2017. Daarvan is de toename van geplaatste zonnepanelen op woningen 0,47 megawatt en op bedrijven 0,16 megawatt.

2300 zonnepanelen

Uitgaande van een zonnepaneel met de standaardmaat van 1 meter x 1,65 meter en een standaardopbrengst van 275 watt, betekent het dat er vorig jaar in Hattem zo’n 2300 zonnepanelen zijn bijgekomen.

Vermogen zonnepanelen in Nederland meer dan de helft toegenomen

Het opgesteld vermogen aan zonnepanelen is in 2018 met 1.500 megawatt gegroeid naar 4400 megawatt. Dat is ruim de helft meer dan een jaar eerder. De toename was bij bedrijven (71 procent) groter dan bij woningen (37 procent), vooral door de aanleg van zonneparken. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Hattem zijn deze cijfers precies andersom en is de toename voor 75 procent te danken aan de nieuwe zonnepanelen op daken van de huizen van particulieren.

Subsidieregeling zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen is aantrekkelijk door de subsidieregeling. Die houdt in dat eigenaren van zonnepanelen de zelf opgewekte stroom die zij terugleveren aan het elektriciteitsnet, volledig kunnen aftrekken van hun eigen energieverbruik. Het kabinet heeft besloten dat deze regeling, die aanvankelijk van kracht zou zijn tot 2020, wordt verlengd tot 2023.

Powered by Hattem

Particulieren die niet zelf panelen op hun dak kunnen plaatsen, kunnen bij de coöperatie Powered by Hattem certificaten kopen en profiteren van dit voordeel. Deze Hattemse coöperatie timmert aan de weg om Hattem in 2030 zelfvoorzienend op energiegebied te maken. In 2018 zijn daartoe voorzichtig de eerste stappen gezet door het plaatsen van 276 zonnepanelen.