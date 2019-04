Koninklijke onderscheiding voor vier inwoners van de gemeente Oldebroek

Foto's Alida Bosma

De inzet van Steven Doornewaard, 71 jaar, Oosterwolde voor Oldebroek en in het bijzonder Oosterwolde is groot. Hij zet zich met hart en ziel al jaren in voor de begrafenisvereniging Memento Mori Oosterwolde. Eerst als bestuurslid en nu al een aantal jaren als voorzitter. Als betrokken buur is de heer Doornewaard actief in het bestuur van het Adelaarsnest, bij hem aan de overkant. Het Adelaarsnest is een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij komt hier vaak even op de koffie en doet verschillende klusjes. Bij het Boerderijmuseum is de heer Doornewaard al jaren bestuurder. Hij levert zijn bijdrage aan verschillende activiteiten zoals het Oogstfeest, Sprokkelmarkten en de Gelderse museumdag. De heer Doornewaard zet zich sinds 2014 in als kerkbeheerder van de Hervormde gemeente Oosterwolde/Noordeinde. Kortom, de heer Doornewaard is zeer veelzijdig in zijn vrijwilligerswerk. Al zijn inzet wordt zeer gewaardeerd door zijn omgeving.

Bert Schipper, 61 jaar, Wezep heeft zich 26 jaar ingezet voor het bestuur van VSCO'61. Van 2001-2012 was hij voorzitter. Daarvoor had hij verschillende andere functies zoals secretaris, penningmeester, vice-voorzitter en bestuurslid Public Relations. Voor zijn vele verdiensten voor VSCO'1 is de heer Schipper op 5 januari 2018 onderscheiden met de Gouden Speld van de KNVB. Daarnaast is de heer Schipper twaalf jaar ouderling-scriba en acht jaar diaken in de Vredeskerk in Wezep geweest. In de jaren '90 is hij zeven jaar secretaris van het schoolbestuur van destijds De Oranjeschool in Wezep geweest. Op dit moment is de heer Schipper scriba van de Centrale Kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente Wezep, voorzitter van de Stichting Sportverkiezing Gemeente Oldebroek en ambassadeur voor de Stichting Present Oldebroek. Een zeer actieve man die zich met toewijding en plichtsbesef inzet voor de ander en voor de gemeente Oldebroek.

Dick Hup, 68 jaar, Wezep is jarenlang actief geweest bij de Wezepse Tennis Club. Hij heeft zich ingezet als penningmeester en voor de ledenadministratie, in de tijd dat alles nog niet zo gedigitaliseerd was als nu. Vanaf 2001 is de heer Hup betrokken bij de imkervereniging in Wezep. Hij is twee keer penningmeester geweest, bestuurslid en redactielid van De Spleut. Ook zet hij zich in bij evenementen en is hij samen met zijn vrouw kantinebeheerder. Verder is hij sleutelbeheerder van de heide en verzorgt hij de bijen in het boerderijmuseum Op dit moment houdt hij zich bezig met sponsoren werven voor de bouw van de nieuwe bijenschans. Sinds 2011 zet de heer Hup zich in voor Milieu- en Natuurvereniging Het Groentje. De heer Hup heeft hart heeft voor de natuur en woonomgeving en aandacht voor de mens.

Hennie Westerbeek, 67 jaar, Wezep is 18 jaar vrijwilliger geweest bij Stichting Oranje Comité Wezep. Zij was een van de drijvende krachten van de organisatie van destijds Koninginnedag. Vanaf 1995 is zij als vrijwilliger verbonden aan de Kruiskerk. Ze heeft zich meerdere periodes ingezet als diaken. Daarnaast zet ze zich in voor meerdere families in de buurt. Buren en leden van de kerk kunnen al jarenlang op mevrouw Westerbeek rekenen. Ze zet zich langdurig in bij ziekte, zorgt ervoor dat het huishouden van het betreffende gezin op orde blijft en rijdt vele malen naar het ziekenhuis of verzorgingshuis om de zieke met de vaak al oude partner te bezoeken. Ze is de steun en toeverlaat van deze hulpbehoevenden. Mevrouw Westerbeek is iemand die niet zichzelf maar de ander centraal stelt. Daardoor wordt ze gezien als een voorbeeld voor anderen.