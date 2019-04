Arnhem is klaar voor Koningsdag: nog even en het feest barst los

De laatste wc's worden neergezet, fusten bier aangevoerd en wat extra regenzeiltjes gespannen. Maar dan is Arnhem er ook helemaal klaar voor. Net als in veel andere Gelderse steden staat ieder plein vol met podia. Het is tenslotte bijna Koningsdag.

door Marc Loeven

Onder de John Frostbrug staat een bewaker. Onder geen beding mag je het festivalterrein op. 'Het is hier eigenlijk een bouwplaats, meneer, dat is veel te gevaarlijk.' Maar na enig aandringen en onderhandelen valt hier toch een kijkje te nemen. Kleine details worden nog afgewerkt. Een latje hier, een doekje daar. Met gepaste haast komt de bierpompleverancier nog aangereden. Er is iets mis met een knelfitting van de biertap. Het euvel is snel verholpen.

Iets verderop, op De Trans, is geen geparkeerde auto meer te vinden. Alles is bezet door podia. Hier gaan morgen de Snollebollekes optreden. 'Dat zegt genoeg', zegt een veiligheidsman met een veelzeggende blik.

Wakker door laser

Buurtbewoners hebben niet allemaal even goed geslapen vannacht. Een jonge dame is wakker geworden door het uittesten van de licht- en lasershow voor haar deur. 'Prachtig hoor, maar ik had liever doorgeslapen', zegt ze. Haar verhaal voor de camera vertellen wil ze niet: 'Ik zie er nu echt niet uit, hoor."

Op het Willemsplein wordt niet opgebouwd. Daar is de brandweer juist met een controle bezig. En dat geeft toch wat extra stress. Alles ligt stil; er is een extra koffiepauze ingelast.

Derde qua grootte

Volgens de organisatie is Koningsdag in Arnhem de grootste van de regio. Van Gelderland zelfs, zegt Freekje Mollenhof. Zij verzorgt de publiciteit rond Koningsnacht en Koningsdag in Arnhem. 'Qua optredens komen we in grootte net na Amsterdam en Utrecht'. Problemen verwacht ze niet: 'We kunnen zelfs nog wel groeien. Richting de overkant van de Rijn, of de parken in: het is tenslotte maar één keer per jaar Koningsdag'.

Nog een paar uur: dan gaat het 'los' op de twintig podia in Arnhem. En in al die andere steden en dorpen van Gelderland natuurlijk.