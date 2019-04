Met deze tips haal je het maximale uit de rommelmarkt

door Erik Hogeboom (RTV Noord)

Wij hebben een aantal tips voor bezoekers én verkopers. Doe er je voordeel mee!

Tips voor bezoekers

1: Kom op tijd

De mooiste koopjes en unieke prullaria worden vaak al snel verkocht. Zorg dus dat je op tijd bent zodat je net dat ene boek of die speciale pruik nog kunt kopen. De morgenstond heeft... precies.

2: Alles is af te dingen

Sommige mensen zijn er goed in, sommige mensen niet, maar op bijna alles op een rommelmarkt is af te dingen. Zorg er dus voor dat je een tegenbod doet wanneer je een prijs ziet. Wie niet waagt, wie niet wint!

3: Combineer aankopen

Wil je meerdere waren kopen van één verkoper? Zorg er dan voor dat je korting krijgt. Eén boek voor 5 euro, maar drie voor 10 euro dus. Of je neemt die lamp mee, als je ook dat bureau voor een bepaalde prijs krijgt.

4: Play hard to get

Je moet niet gelijk het achterste van je tong laten zien als koper. Het afdingen en aankopen is een gevoelig spelletje. Later langskomen om nog een bod te doen kan altijd. Als de buit dan al verkocht is heb je pech, natuurlijk.

5: Zorg dat je dichtbij parkeert

Alles wat je koopt, moet je ook weer meenemen. Zorg dan ook niet dat je kilometers moet slepen met je spullen, maar parkeer je auto zo dichtbij mogelijk. Je kunt dan zelfs tussendoor nog een keer naar de auto lopen om wat achter te laten. Dat loopt wel zo makkelijk. De meeste verkopers zijn er niet heel happig op, maar je kunt bij grote aankopen ook afspreken dat je aan het einde van de dag met de auto langskomt.

6: Maak er een spelletje van

Een leuke activiteit is om van het bezoek een spelletje te maken. Wie kan er het leukste ding kopen voor twee euro? Iedereen gaat op pad en over een uurtje zien we elkaar weer. Je weet wel zeker dat je bij het vergelijken flink zult lachen, want er is genoeg geks te koop. Een boel lol voor een euro of twee!

7: Ga voor de tijd naar de wc

Veel rommelmarkten hebben geen wc-faciliteiten of het kan er erg druk zijn. Zorg dat je, voordat je gaat, even naar het toilet bent geweest óf weet waar in de buurt je naar het toilet kunt. Zeker met kinderen kan dat veel problemen voorkomen. Overigens openen sommige huizen de toiletdeuren ook nog wel eens voor een kleine vergoeding.

8: Let op de kwaliteit van het eten

Ligt voedsel al de hele dag in de zon? Is het er schoon? Kan de verkoper zijn handen schoonmaken? Het is natuurlijk heel lekker om even wat te eten en drinken op een rommelmarkt, maar het is een stuk minder leuk als je de volgende dag met buikloop thuis zit.

9: Maak er een leuke dag van!

Een rommelmarkt is gezellig, maar nog leuker als je met het hele gezin gaat. Of juist met een paar vrienden/vriendinnen. Koopjes shoppen is natuurlijk leuk, maar een kopje koffie met koek, glaasje ranja en wat eten hoort er ook bij. Geniet van je vrije dag!

(tekst gaat verder onder de foto)

Foto: ANP

Tips voor verkopers

1: Mensen dingen af, houd er rekening mee

Een rommelmarkt is geen rommelmarkt als er niet flink afgedongen kan worden. Wil je dus een bepaald bedrag voor je spullen? Prijs je waren dan iets duurder aan dan het bedrag dat je er voor wilt hebben. Zo geef je jezelf wat speelruimte bij het onderhandelen en krijg je toch het maximale uit je verkoop.

2: Kleed je stand leuk aan

Net als in een winkel trekt een leuke stand extra bezoek. Niet alleen een kleedje dus, maar neem bijvoorbeeld een paspop mee waar je wat kleding op kunt laten zien en werk met andere attributen om de boel wat aan te kleden. Kleine zaken worden sowieso beter bekeken op een tafel. Maak het ook wat gezelliger met slingers, ballonnen of oranje prullaria!

3: Prijs bepalen? Loop ook eens een rondje

Wat is de juiste prijs voor dit product? Soms is het lastig inschatten. Grote kans is dat je niet de enige op de markt bent die iets soortgelijks probeert te verkopen. Loop eens een rondje en bepaal dan je prijs.

(tekst gaat verder onder de foto)

4: Contant of een tikkie?

Als iemand iets koopt, is het wel zo handig om wisselgeld retour te kunnen geven. Er is altijd iemand die iets van een euro met een briefje van twintig wil betalen. Dan kun je beter wat achter de hand hebben. En wat dacht je van het aanbieden van een Tikkie of een betalingsverzoek als betalingsmiddel?

5: Houd rekening met het weer

Zorg ervoor dat je genoeg opbergruimte hebt voor een stortbui en gebruik tape om je kleedje bij harde wind op zijn plaats te houden. En natuurlijk moet je jezelf ook beschermen: zonnebrand of een poncho zijn must haves. Bekijk het weer voor Koningsdag ook op onze website.

Zie ook: Rode Kruis: kans op onderkoeling op Koningsdag

6: Zorg voor tasjes

Wie heeft er thuis geen plastic tas met daarin weer allemaal plastic tassen? Neem die tas mee naar de markt en biedt klanten een plastic tasje aan. Zo doe je er nog wat mee en bied je ook nog wat service.

7: Een hele dag staan duurt lang

Neem dus een krukje of stoel mee. En, als je die toch verkoopt, hang er ook gelijk een prijskaartje aan. Het is altijd fijner als je maar één keer hoeft te slepen nietwaar?

8: Maak reclame voor jezelf

Heb je een speciale kraam of een slecht plekje bemachtigd? Maak dan reclame voor jezelf. Loop rond met flyers, zet een bord op de plek waar wel veel mensen rondlopen en gebruik sociale media (foto's/video). Mocht er een hashtag zijn van het evenement, dan moet je die natuurlijk handig gebruiken.

9: Hou een sale!

Natuurlijk heb jij de hele dag de beste waren voor de beste prijzen, maar tussen 11.00 en 12.00 uur is het uitverkoop op je stand. Of tussen 12.30 en 14.00 uur, net wat je wilt natuurlijk. Maar 10 procent korting valt binnen je planning en zorgt voor extra verkeer. En een beetje extra lawaai maken tegen die tijd mag natuurlijk. Sale Sale Sale!

Met deze tips maak je er vast een fantastische Koningsdag van. Succes!

Zie ook: Jolanda en Linda staan deze Koningsdag weer vooraan: 'Niet te veel eten en drinken'