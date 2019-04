Het regent weer lintjes in Gelderland! Kijk hier wie bij jou in de buurt een lintje heeft gekregen

In Gelderland ontvingen twee inwoners de bijzondere onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het gaat om prof. dr. J.H.J. Schaminée uit Bemmel en prof. dr. B. Franke uit Nijmegen. Schaminée is onderzoeker bij het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research en bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit en de Wageningen University & Research. Mevrouw Franke onderzoekt het gebied van genetica en biologie van psychiatrische aandoeningen en in het bijzonder ADHD.

Deze onderscheiding is zo bijzonder, dat hij zelden wordt uitgereikt. Het is de oudste civiele orde in Nederland. Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.

Vier Gelderlanders werden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De heer mr. M.W. Vloemans uit Loenen, de heer H.J.M.G.M. van der Meijden uit Harderwijk, mevrouw prof. dr. C. Mariani uit Nijmegen en de heer em. prof. dr. J.C.C. Borleffs Epe ontvingen de bijbehorende versierselen.

Bij deze onderscheiding gaat het onder meer om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten van de gedecoreerden. Verder mogen de verdiensten niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waaraan de kandidaat is verbonden, maar moet de samenleving er ook baat bij hebben.

Titti Mariani met de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Foto: Omroep Gelderland

Oudste gedecoreerde dame

De oudste gedecoreerde dame die dit jaar is onderscheiden, komt ook uit Gelderland. Het is de 90-jarige Josina van Mourik-Van Driel uit Geldermalsen. Zij is onder meer sinds 1976 als vrijwilliger actief bij de Protestantse Gemeente Deil-Enspijk. Mevrouw van Mourik-Van Driel werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In Heerde zijn drie broers tegelijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Geert, Herman en Lammert Stijf zijn actief op verschillende maatschappelijke gebieden. Sinds 1977 zijn ze betrokken bij de Schaapskudde Epe-Heerde, als vrijwilligers zetten ze zich in voor de Hervormde kerk in Heerde. Verder zijn de drie broers ook zeer actief betrokken bij de Toerclub Heerde, waarvan Geert en Herman ook medeoprichters zijn.

Kijk hier waar de lintjesregen in Gelderland neerdaalde.

Een limousine of een huisbezoek

In Aalten werden de betrokken inwoners die een lintje ontvingen met een limousine opgehaald door burgemeester Stapelkamp. In bijvoorbeeld Culemborg en Nijmegen bezochten burgemeesters Gerdo van Grootheest en Hubert Bruls de gedecoreerden op een locatie waar ze vrijwilligerswerk verrichten of gewoon thuis. In Gelderland is Scherpenzeel de enige gemeente waar geen inwoners zijn voorgedragen voor een lintje.

Voor de lintjesregen 2019 werd in heel Nederland en het Caribisch deel bij 2881 mensen de versierselen opgespeld die horen bij een koninklijke onderscheiding. Er zijn 1.008 vrouwen gedecoreerd, wat neerkomt op 35 procent. Het aantal mannen bedraagt 1.873. In de provincie Noord-Brabant zijn de meeste personen gedecoreerd, 536 personen. In Zuid-Holland zijn er 522 personen gedecoreerd en Gelderland staat op een derde plaats met 398 gedecoreerden.