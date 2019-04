Vijf Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt in Neder-Betuwe

De volgende personen mogen zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen:

Mw. Joke Brouwer-Baars uit Echteld zet zich al ruim 25 jaar in voor de Hervormde gemeente in Echteld. Ook is zij secretaris van Oranjevereniging Echteld en penningmeester van vereniging 'Vrouwen van Nu'.

Dhr. Louis Gerritsen uit Kesteren is al ruim 35 jaar vrijwilliger voor kerkelijke gemeente De Voorhof in Kesteren. Hij is organist, vrijwilliger in diverse werkgroepen en verzorgt techniek en automatisering.

Dhr. Frits van Beem uit Ochten is sinds 50 jaar lid en de drijvende kracht van Duivenvereniging Nooitgedacht in Ochten. Al ruim 45 jaar is hij de secretaris van de vereniging.

Dhr. Bram Florissen uit Opheusden is actief als bestuurslid van zangvereniging Con Amore in Opheusden, eerst als penningmeester en later als voorzitter. Verder is hij actief bij zwemvereniging Wageningse Watervrienden, lid van het Comité 4/5 mei en de Oranjevereniging Opheusden en medeorganisator en marktmeester voor de jaarmarkt in Opheusden.

Dhr. Willem Budding uit Lienden zet zich al meer dan 30 jaar in voor Korfbalvereniging Kesteren; eerst als jeugdtrainer en nu als bestuurslid, leider bij het jaarlijkse jeugdkamp en lid van diverse commissies. Ook is hij voorzitter van jeugdsoos Marquee in Kesteren.

Foto's: Jan Woldberg