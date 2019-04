Tijs (12) deelde ondergoed uit aan daklozen en krijgt nu een lintje

Door Ellen Kamphorst

Tijs verzamelde ondergoed en sokken voor daklozen in Utrecht. De penning was een verrassing voor hem: 'Ik zat op school en moest van de directeur even bij het gemeentehuis gaan kijken naar een waterpomp voor op het schoolplein, toen ik al mijn familie zag staan wist ik niet wat er aan de hand was.' Pas als hij de raadszaal binnenkomt, zijn naam op een bordje ziet staan en 'koninklijke onderscheidingen' op het scherm ziet staan weet hij wat er aan de hand is. Hij kreeg hem tegelijk met de lintjesregen in Barneveld. Net als twee andere jongeren in Barneveld krijgt hij de Jan van Schaffelaar-penning. Een penning speciaal voor jongeren die nog niet in aanmerking komen voor hun lintje, maar zich wel onbaatzuchtig inzetten voor de samenleving.

Sokken en ondergoed

Tijs haalde tussen 1 december en kerst ongeveer 3.600 euro op, om ondergoed voor de daklozen te kopen. Die deelde hij in de kerstvakantie uit.Hij hoorde dat cliënten van de Tussenvoorziening behoefte hadden aan nieuw ondergoed. 'Mensen vragen daar om onderbroeken en sokken, maar die zijn er niet. Daar wilde ik iets aan doen.' Daklozen krijgen van opvangcentra gebruikte kleding. Maar vanwege de hygiëne zitten daar geen ondergoed of sokken bij.

De 12-jarige Voorthuizenaar kon uiteindelijk zo'n 160 daklozen helpen aan drie paar sokken, drie onderbroeken en drie hemden per persoon. 'Daar hadden we 2.100 euro voor nodig.'

Nieuwe actie deze zomer

Mensen kunnen niet 12 maanden met drie onderbroeken doen en dus wil Tijs niet tot de kerst wachten een nieuwe inzameling. Hij heeft van een failliet sokkenbedrijf al 1000 paar sokken gekregen en de burgemeester schonk hem tijdens de ceremonie ook nog twee paar: één met kippen en één met eieren. 'Dan weet iedereen dat deze uit Barneveld komen,' aldus burgemeester Van Dijk. Tijs heeft nog wat geld van de vorige actie en daar wil hij nieuwe onderbroeken van kopen, al hoopt hij ook nog op een ondergoedsponsor.

Na een kus van oma en een foto met de andere gedecoreerden gaat Tijs weer terug naar school: 'We hebben vandaag Koningsspelen, superleuk.'

De negen Barnevelders die een koninklijke onderscheiding kregen hadden overig extra geluk vandaag. Aangezien de Koning zijn verjaardag in het naastgelegen Amersfoort viert zijn zij met de andere gedecoreerden uit de regio uitgenodigd voor het officiële programma.