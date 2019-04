Trombonist van Zutphens dweilorkest 't Spul(t) ontvangt lintje

Uit handen van burgemeester Annemieke Vermeulen ontving vrijdagochtend één inwoner van Zutphen een koninklijke onderscheiding. De gelukkige was Wiet Verschure (58). Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verschure is trombonist bij het Zutphens Dweilorkest 't Spul(t). Daarnaast vervult hij al ruim twintig jaar bestuursfuncties bij het orkest en de bijbehorende stichting. Burgemeester Vermeulen sprak in haar toespraak dan ook over langdurige verdiensten voor de Zutphense samenleving.

Dweilorkest 't Spul(t) bracht Wiet Verschure een mooie serenade:



De burgemeester sprak ook over de Bos Dweildag Zutphen, een muzikaal feest dat inmiddels jaarlijks zo'n 45.000 bezoekers naar de Hanzestad trekt. Verschure is de initiatiefnemer en nog steeds nauw betrokken bij de organisatie. 'Iedereen die we hebben gesproken roemt je om je tomeloze inzet en energie, om je grote hart voor 't Spul(t) en haar leden en je passie voor muziek. Mensen zoals jij zijn onmisbaar in een samenleving die het steeds meer moet hebben van betaalde krachten. Maar jij zet je belangeloos in', vertelde de burgemeester.

Spelen bij Oranje

Dweilorkest 't Spult is de vaste muzikale partner van de KNVB. Bij de thuiswedstrijden van de Oranjeheren en -dames zijn de muzikanten steevast aanwezig om te zorgen voor een feestje in en om het stadion. Voor al deze reizen regelt Verschure de schema's, de leden, de route, de parkeerplaatsen en de catering. 'Daar gaat heel veel tijd in zitten. Zoveel zelfs dat wanneer de penningsmeester van 't Spul(t) jouw taken overneemt in jouw vakantie, hij altijd weer bijzonder opgelucht is als jij weer terug bent', vertelde de burgemeester.

Verschure werd door zijn eigen dweilorkest natuurlijk ook nog even muzikaal in het zonnetje gezet. Terwijl hij het lintje in ontvangst nam, klonken de tonen van Proosten van Guus Meeuwis door de Burgerzaal.

Foto: Omroep Gelderland