Van Vleuten wil na drie tweede plaatsen nu winnen in Luik

Annemiek van Vleuten is in de laatste drie klassiekers die ze reed telkens tweede geworden. Vandaag verschijnt ze met haar fiets aan de start van de klassieker Luik-Bastenaken-Luik.

De 36-jarige wielrenster uit Wageningen was dichtbij de winst in de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Gezien haar topvorm is ze een van de topfavorieten voor de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik.

Het is pas de derde keer dat deze klassieker ook voor vrouwen wordt gehouden. In de eerste editie werd Van Vleuten vijfde, vorig jaar kwam ze als derde over de finish. De Redoute en de Roche aux Faucons zijn de scherprechters in deze klassieker.