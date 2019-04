Voortbestaan coffeeshop Diamond in Doetinchem onzeker

De toekomst van coffeeshop Diamond in Doetinchem is ongewis. Op basis van een uitspraak van de Raad van State in 2016 moet de gemeente met een nieuwe aanbesteding komen, zodat 'iedereen' de kans krijgt in Doetinchem een coffeeshop te beginnen.

Daardoor is het allerminst zeker of Diamond per 1 september kan doorgaan met de coffeeshop. Er zouden 20 tot 30 gegadigden zijn die de (voor Diamond aflopende) vergunning over zouden willen nemen. Uiteindelijk wordt via loting beslist wie er voor de vergunning in aanmerking komt.

In het voordeel van Diamond spreekt dat de eigenaar over een pand beschikt en in goede harmonie met de buurt functioneert. Een eventuele opvolger moet eerst maar eens een geschikt pand vinden en geen tegenstand van de buurt ondervinden.

Seksinrichtingen

Doetinchem begint een aanbesteding omdat het een zogenaamde 'schaarse vergunning' betreft. 'Dat geldt bijvoorbeeld ook voor seksinrichtingen', verklaarde burgemeester Mark Boumans van Doetinchem donderdagavond tijdens de raadsvergadering.

Boumans reageerde op vragen van SP-voorman Hans Boerwinkel, die informeerde of de dreigende sluiting van Diamond 'voorkomen kan worden'. Hij wees op de goede ervaringen met Diamond in Doetinchem.

Kansloos

Boumans was duidelijk in zijn antwoord: 'Nee, dat kan niet. Dan ga je recht tegen de jurisprudentie van de hoogste rechter in Nederland in. Ik acht het kansloos om te vuur en te zwaard tegen het besluit van de Raad van State in te gaan.'

De burgemeester liet wel doorschemeren dat er in Doetinchem minimaal één coffeeshop open moet blijven, waar er ruimte is voor twee. De gemeente heeft coffeeshop 't Rotterdammertje gesloten na een conflict met de eigenaar dat nog bij de rechter van Raad van State uitgevochten wordt.

In het uiterste geval zou Diamond op 1 september nog een half jaar of een jaar door kunnen gaan. 'Dan blijft Diamond open zonder dat het vergund is', aldus de burgemeester.

