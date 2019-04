Weg vrij voor nieuwbouw vmbo Almende College

Bij omwonenden leven wel zorgen over het extra verkeer dat zal toenemen bij de nieuwbouw van de school. Zij ervaren de huidige situatie als verkeersonveilig en nemen aan dat een toename van verkeer automatisch leidt tot een toename van verkeersonveiligheid.

Ook een aantal partijen in de raad plaatste donderdagavond vraagtekens bij de verkeersafwikkeling van de school. Zo vindt de VVD dat er een passende en veilige fietsverbinding vanuit Ulft moet komen richting Silvolde. Ook Lokaal Belang en het CDA vroegen aandacht voor de toekomstige verkeerssituatie.

Wethouder Ben Hiddinga kon toezeggen dat er voor de zomer nog een informatieavond komt met de buurt over de verkeersknelpunten bij de te bouwen school en de gemeente hierover met omwonenden in gesprek gaat.

SP stemt tegen

De SP stemde als enige partij in de raad tegen het bestemmingsplan voor de nieuwbouw. 'De avond over verkeersafwikkelingen moet nog komen, hoe kunnen we dan nu al een goed oordeel vormen over het bestemmingsplan', aldus Heini Peters van de SP.

Met een motie probeerde de partij het besluit om in te stemmen met het bestemmingsplan nog uit te stellen, maar daar wilde de rest van de raad niet in mee. Volgens Peters wil de SP de nieuwbouw van de school zeker niet tegenhouden, maar wil de partij wel een overwogen besluit kunnen nemen op basis van voldoende informatie.

Middelbaar onderwijs in Silvolde

De scholengemeenschap heeft nu nog drie locaties in de gemeente Oude IJsselstreek. De locaties Wesenthorst in Ulft en Bluemers in Silvolde zullen op den duur sluiten door dalende leerlingaantallen en toenemende leegstand.

Op de nieuwe locatie in Silvolde is straks plek voor zo’n 800 vmbo-leerlingen. Daarmee wordt het middelbare onderwijs in de gemeente gecentreerd in Silvolde.

Voor de realisatie van de nieuwe school stelt de gemeente Oude IJsselstreek een bedrag van 13.000.000 euro beschikbaar. Vanaf het schooljaar 2020/2021 zouden de eerste leerlingen les moeten krijgen in het nieuwe schoolgebouw.