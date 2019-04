Edenaren woedend op Glennis Grace na afzegging: 'Voor jou drie anderen!'

De organisatoren van het Oranjebal in Ede zijn flink teleurgesteld in Glennis Grace. De 40-jarige zangeres annuleerde te elfder ure een optreden in Ede op de avond voor Koningsdag. Dat viel in Ede niet in goede aarde.

Glennis zou vrijdag deel uitmaken van een vrij spectaculaire line-up, met onder meer Gers Pardoel, Wouter Hamel, On Fire en Soul Beach. In Ede werd al reikhalzend uitgezien naar de feestelijkheden, maar enkele dagen geleden zegde Glennis af.

Volgens de organisatie heeft het niets van doen met eventuele gezondheidsklachten bij de zangeres. 'Nee, er kwam gewoon iets tussendoor waar ze echt niet onderuit kon. Gelukkig had het niets te maken met een tussengekomen schnabbel die beter betaalde dan een optreden voor het Oranjebal, want dat zou wel heel rottig voelen voor het goede doel', moppert de organisatie op de eigen website.

OG3NE

Met de veelzeggende kop Daaaag Glennis! Voor jou 3 anderen kondigt het Oranjebal aan dat het in plaats van de soulzangeres nu OG3NE heeft gestrikt als vervangende act. 'Meer stemmen, meer klasse en meer feest. Achteraf hadden we deze winnaars natuurlijk meteen moeten regelen. Dames van OG3NE, we hebben er zin in!', luidt de mededeling.

Rond 20.00 uur verwijderden de organisatoren de teksten en werd de annulering van Glennis Grace weggelaten van de website.

Mede-organisator Arnout Hasselaar legt telefonisch uit dat Glennis contractueel niets verkeerd doet met haar late afzegging. 'Het staat erin opgenomen. Maar dat neemt niet weg dat het erg kort van tevoren gebeurt', aldus Hasselaar. Dat het de organisatie gelukt is OG3NE nog te strikken als vervangende act is een riante pleister op de wonde. 'Dat is eigenlijk vooral een kwestie van 'ja' of 'nee' zeggen', aldus Hasselaar.

The Voice Kids

Het management van Glennis was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Aan RTL Boulevard liet de manager van de zangeres al wel weten dat zij vrijdagavond optreedt in de finale van The Voice Kids. In het contract zou zijn opgenomen dat ze haar afspraak op het Oranjebal in zo'n geval mocht annuleren.