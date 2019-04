Lintje voor Johan Bakker die bijna 48 jaar werkte bij de politie

Een lintje voor Johan Bakker. Waarnemend burgemeester van West Betuwe Harry Keereweer speldde Bakker in Meteren bij diens afscheid bij de politie donderdag de versierselen op die horen bij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bakker (63) werkte bijna 48 (!) jaar bij de politie.

'Vroeger kon je er op je zestiende bij', zegt inmiddels oud-collega Bert Stronks. 'Dat kan niet meer, dus er zullen niet zoveel agenten meer zijn die zoveel dienstjaren halen.'

Bakkers loopbaan bij de politie begon in Amsterdam. Stronks: 'Johan begon als 'schrijver'. In die hoedanigheid schreef je processen-verbaal helemaal uit.'

'Hij is een mensenmens'

Stronks was het die de koninklijke onderscheiding voor Bakker aanvroeg. 'Johan is een mensenmens. De behulpzaamheid straalt van hem af. Hij had altijd oog voor de menselijke kant van zijn werk.'

Ooit was Johan Bakker Neerlands jongste brigadier. Hij was in Gelderland-Zuid een bekende verschijning op straat in Waardenburg, Haaften en Geldermalsen.

Vrijwilligerswerk

'Maar voor een lintje moet je vooral op het gebied van vrijwilligerswerk actief zijn geweest', gaat Stronks verder. 'En dat was Johan, hoor. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor de verkeersveiligheid namens Veilig Verkeer Nederland in de voormalige gemeente Neerijnen. En hij is een paardenmens en erg betrokken bij de manege in Neerijnen.'

De laatste jaren was de decorandus betrokken bij het Veiligheidshuis Gelderland-Zuid. In de zogenoemde veiligheidshuizen werken tal van disciplines samen bij onder meer de aanpak van veelplegers, risicojongeren, overlast en huiselijk geweld.

In heel Gelderland worden vrijdag tal van koninklijke onderscheidingen uitgereikt.