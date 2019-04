Fietsers hebben er 'schijt aan' op Plein '44 in Nijmegen

Ondernemers op en bewoners rond Plein '44 in Nijmegen zijn het helemaal zat; fietsers, scooters en zelfs motoren die over voetgangersgebied razen. Op een groot deel van het plein in het centrum mag enkel worden gewandeld. 'Een collega is onlangs aangereden door een fietser', vertelt Sam van restaurant Zappa's. Dat restaurant heeft een terras op het plein.

door Sven Strijbosch

De lokale partij VoorNijmegen.NU heeft inmiddels raadsvragen gesteld. 'De ondernemers die er zitten, hebben dagelijks te maken met onveilige situaties omdat er over de terrassen wordt gescheurd. Terras waarvoor ze fors betalen aan de gemeente', aldus fractievoorzitter Paul Eigenhuijsen. Hij wil dat er veel steviger wordt gehandhaafd.

Dat handhaven schiet er veelal bij in, merken ook de ondernemers op het plein. 'Scooters scheuren in voetgangersgebied, en dat terwijl mijn personeel in en uit loopt om het terras op te komen. Ik hou af en toe mijn hart vast', vertelt Marcel Koch, eigenaar van koffiezaak Doppio. 'Als ik een terrasstoel over de rand heb staan komt handhaving langs en schrijven ze een bekeuring uit. Dat geldt niet voor mensen op die scooters. Ik snap het ook wel, want die geven al snel een grote mond.'

'Het gaat vaak om jochies van 18 of 19 jaar', vertelt een buurtbewoner. Die zouden voornamelijk op fastfoodketen KFC afkomen, gelegen aan Plein '44. Bewoners stuurden een brief aan de verschillende politieke partijen in Nijmegen om de overlast een halt toe te roepen. 'Er is sprake van harde muziek, toeteren, rondrijdende scootertjes, zingen, lallen, onnodig gas geven, blokkeren van ingangen en vele andere vormen van overlast', benadrukt Eigenhuijsen.

'Fietsers hebben er schijt aan'

Bij restaurant Zappa's is het al een aantal keren misgegaan. Voor het personeel daar zijn fietsers voornamelijk bron van ergernis. Medewerkers moeten vanuit het restaurant, over een stuk voetpad naar het terras lopen om eten en drinken weg te brengen. Als er dan plots iemand op dat voetpad fietst of rijdt, kan dat zorgen voor gevaarlijke situaties. 'Fietsers crossen voorbij en hebben er schijt aan. Gelukkig kwam de medewerker die is aangereden er zonder verwondingen vanaf, maar de schrik zat er goed in. Er wordt gewoon niet tegen opgetreden', aldus de bedrijfsleider daar.

De problematiek speelt al langer in het Nijmeegse stadscentrum. Vorig jaar werd er op verschillende plekken, waaronder Plein '44, met verf de tekst 'voetgangerszone' op straat aangebracht. Tot dusver heeft het schijnbaar weinig geholpen.

Roep om handhaving

Zowel ondernemers als bewoners hopen dat de gemeente Nijmegen strikter gaat handhaven. De BOA's in de stad zouden veel eerder bonnen uit moeten schrijven, zo is de gedeelde mening. De verantwoordelijk wethouder heeft nog niet op de vragen van VoorNijmegen.NU gereageerd.