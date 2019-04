Het nieuws van donderdag in 5 minuten

Met vandaag onder meer:

Een automobilist is donderdagmiddag tegen de voorgevel van het stadhuis aan de Havendam in Harderwijk gereden. De man is na een uur zoeken aangehouden. Het motief van de bestuurder is nog onduidelijk.

Gemeenten in Gelderland spenderen dit jaar ruim 20 miljoen euro aan energietransitie. Al die miljoenen zijn goed voor maar een klein beetje meer groene Gelderse energie, blijkt uit cijfers.

En:

Honderden motorrijders kwamen donderdag in Apeldoorn aan voor een bezoek aan de RMS-dag. Daar hield president John Wattilete van de Republiek der Zuid-Molukken 'gewoon' een toespraak in Theater Orpheus. Even leek het erop dat de jaarlijkse herdenking van de oprichting van de Republik Maluku Selatan in het theater niet door zou gaan.

Kijk hieronder naar de uitzending: