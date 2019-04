Chanel (19) uit Zutphen leert voor schoenmaker en valt nu al in de prijzen

Bijna lagen ze in de prullenbak: een paar leren herenschoenen met een doorgesleten hak en zool. Chanel El Fouly nam de schoenen flink onder handen en inmiddels staan ze als nieuw te glimmen in de etalage van haar werkgever, Schoenmakerij 't Centrum in Zutphen.

Chanel verdiende met het herstellen van de bruin lederen schoenen 96 punten, niet ver verwijderd van de hoogst haalbare 100 punten. Deze score leverde haar de titel beste leerling-schoenmaker op bij de Europese Vakwedstrijden voor Schoenmakers. En alsof dat nog niet genoeg was sleepte ze ook nog de Dutch Shoe Academy binnen, als deelnemer met het hoogste aantal punten van alle categorieën van de vakwedstrijd.

Bekijk hier de reportage met Chanel: (tekst gaat verder na de video)

Langzaam ingerold

Chanel begon op haar vijftiende in de schoenmakerij, als bijbaantje. 'Ik werkte met name in de winkel, ik hielp de klanten en ondertussen keek ik stiekem een beetje mee met de schoenmakers.' Toen ze zakte voor de havo en steeds vaker lange dagen maakte in de winkel werd het vlammetje voor het oude ambacht aangewakkerd. Ze bleek veel gevoel te hebben voor het werken met haar handen en kreeg daar ook steeds meer plezier in.

Toch twijfelde ze om daadwerkelijk de stap te zetten naar de opleiding voor schoenhersteller, die ze nu in Utrecht volgt. 'Ik wist nog niet zo goed wat ik wilde. En ik dacht eerst ook dat ik misschien meer kon.' De opleiding die ze nu volgt is een mbo niveau 2-opleiding, terwijl ze op de havo fantaseerde over een hbo-opleiding.

Na een bezoekje aan twee vrouwelijke schoenmakers in Amsterdam wist ze het uiteindelijk heel zeker. 'Dit is wat ik leuk vind, ik wil schoenmaker worden.'

Passie

In de zaak aan de Frankensteeg valt meteen een grote bos bloemen op. 'Gekregen van één van onze klanten, voor Chanel!', lacht Mitchel Leijser, sinds een aantal jaar eigenaar van Schoenmakerij 't Centrum. 'Ik ben hartstikke trots!'.

Wat haar zo'n goede schoenmaker maakt? 'Dat is een goede vraag. Ik denk de passie die ze in haar werk legt. Als je alleen al ziet hoeveel liefde ze legt in het poetsen van een schoen, dat vind ik echt geweldig.'

Sinds 7 april wordt Chanel bijna elke dag herinnerd aan het winnen van de prijzen. 'Klanten komen bijna dagelijks binnen om even te zeggen: nou dame, goed gedaan, we zijn trots op je!', vertelt Mitchel. Terwijl veel mensen eerst ook wel even moesten wennen aan een vrouw in de zaak. 'Dan vroegen ze: kun je wel repareren? of zeiden ze goh, een vrouw als schoenmaker?', vertelt Chanel.

Inmiddels is dat verleden tijd. 'Nu brengen mensen echt met vertrouwen hun schoenen bij mij.'