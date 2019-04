Dierenambulance zoekt collectanten in Nijmegen

De Dierenambulance en -opvang Nijmegen e.o. (DAN) helpt individuele dieren in nood. Een team van gemotiveerde vrijwilligers zet zich in voor hulp aan dieren. De DAN beschikt over drie ambulances en de daarbij behorende hulpmiddelen, een rubberboot en een trailer. Daarnaast heeft de DAN diverse opvang- en revalidatiefaciliteiten, waaronder een vogelasiel en een opvang kleine zoogdieren.

De DAN wordt zo’n 50.000 keer per jaar gebeld voor hulp aan dieren. Dit kan een hond, kat of konijn zijn, maar ook een vogel, egel, vos en nog veel meer diersoorten. Deze dieren kunnen aangereden, gedumpt of aangevallen zijn; er wordt eerste hulp verleend en het dier wordt zo snel mogelijk naar een dierenarts of opvang gebracht. Ook zieke huisdieren waarvan het baasje geen vervoer heeft, kunnen op hulp rekenen. En het konijn met een virusinfectie, de gewonde zwerfkat en de verdwaalde hond; elk dier in nood kan rekenen op hulp. Er worden rond de 5.000 dieren per jaar geholpen.

Om dit werk te kunnen blijven doen is geld nodig. De DAN is grotendeels afhankelijk van donaties en giften. Daarom wordt er ook dit jaar een collecte georganiseerd.



Help de DAN en de dieren en word collectant. Bent u een paar uur beschikbaar van 13 tot en met 18 mei en wilt u helpen in Nijmegen, reageer dan hieronder?